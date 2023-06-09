Неста близок к возобновлению тренерской карьеры
Специалист может возглавить клуб из Серии B
47-летний итальянец Алессандро Неста вскоре станет новым главным тренером клуба «Реджана».
Об этом рассказал сам специалист.
«Сделка с «Реджаной» почти закрыта. Жду, когда клуб объявит о назначении официально», – заявил Неста.
Последним местом работы Алессандро Несты был «Фрозиноне». Ранее он возглавлял клубы «Перуджу» и «Майами» из MLS.
«Реджана» по итогам сезона-2022/2023 выиграла группу в Серии С (третий дивизион) и повысилась в классе в Серию В.
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