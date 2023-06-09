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Италия
09 июня 2023, 10:16 | Обновлено 09 июня 2023, 10:17
303
0

Неста близок к возобновлению тренерской карьеры

Специалист может возглавить клуб из Серии B

09 июня 2023, 10:16 | Обновлено 09 июня 2023, 10:17
303
0
Неста близок к возобновлению тренерской карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Неста

47-летний итальянец Алессандро Неста вскоре станет новым главным тренером клуба «Реджана».

Об этом рассказал сам специалист.

«Сделка с «Реджаной» почти закрыта. Жду, когда клуб объявит о назначении официально», – заявил Неста.

Последним местом работы Алессандро Несты был «Фрозиноне». Ранее он возглавлял клубы «Перуджу» и «Майами» из MLS.

«Реджана» по итогам сезона-2022/2023 выиграла группу в Серии С (третий дивизион) и повысилась в классе в Серию В.

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Алессандро Неста Реджина Серия B
Источник Джанлука Ди Марцио
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