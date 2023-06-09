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Украина. Премьер лига
09 июня 2023, 09:37 | Обновлено 09 июня 2023, 09:39
219
0

Семен ВОВЧЕНКО: «Психологическая обстановка в Вересе сейчас хорошая»

Игрок «Вереса» – о стыковых матчах УПЛ с запорожским «Металлургом»

09 июня 2023, 09:37 | Обновлено 09 июня 2023, 09:39
219
0
Семен ВОВЧЕНКО: «Психологическая обстановка в Вересе сейчас хорошая»
НК Верес. Семен Вовченко

Защитник ровенского «Вереса» Семен Вовченко, который является воспитанником запорожской школы футбола, поделился мыслями относительно предстоящих встреч команды с «Металлургом» Запорожье в переходных матчах за место в УПЛ.

«От дуэли с запорожским «Металлургом» я ожидаю только победы. Запорожье – родной для меня город. Поэтому, будет особенно приятно сыграть против этого соперника. Хотя, этот «Металлург» – не тот клуб, в котором я когда-то начинал карьеру. Он имеет другую, но свою уникальную историю.

Кстати, ближайшие матчи будут первыми в моей игровой карьере против запорожского «Металлурга». За игрой этой команды я слежу. Во-первых, это клуб из родного города. А во-вторых, за «Металлург» играет мой друг – Владислав Дворовенко. Также в свое время я четыре года играл под руководством нынешнего главного тренера запорожцев Владимира Микитина.

Относительно сильных сторон в игре соперника – знаю, что они хорошо играют от обороны. А подробнее эти детали мы будем разбирать на теоретических занятиях. Психологическая обстановка в нашей команде сейчас хорошая. Хорошо, что сумели выиграть заключительный матч чемпионата. Будем теперь настраиваться только на победу в переходных матчах», – рассказал Вовченко.

Напомним, матчи «Вереса» с «Металлургом» состоятся 10 и 14 июня.

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Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Семен Вовченко
Источник ФК Верес
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