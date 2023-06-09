Известен главный приоритет ПСЖ при новых трансферах
Парижане намерены обновить состав
Французский клуб «ПСЖ» собирается этим летом провести перестройку игрового состава команды.
Согласно имеющейся информации, парижский коллектив должны пополнить как минимум семь новых игроков. Из трансферного бюджета клуб 60 млн евро будет потрачено на полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте. Исходя из этого, затем приоритетом «ПСЖ» на рынке будут свободные агенты.
Как известно, ранее сообщалось, что «ПСЖ» интересен хавбек «Ман Сити» Илкай Гюндоган, у которого близится к завершению контракт с «горожанами».
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