Холанд назвал причину своего перехода в Манчестер Сити
Норвежец – об амбициях
Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал откровенное признание, назвав главную причину своего появления в стане «горожан».
«Хотел бы выиграть в финале [Лиги чемпионов] для болельщиков, конечно. Как я сказал, мы в одной игре от того, чтобы войти в историю, так что я бы хотел быть частью этого! Все знают, что без меня «Манчестер Сити» выиграл все трофеи, кроме Лиги чемпионов. Так что да, это одна из причин, по которым я пришел», – заявил Холанд.
Напомним, 10 июня в Стамбуле в финальной игре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» выяснит отношения с миланским «Интером». Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
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