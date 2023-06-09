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Англия
09 июня 2023, 08:57 | Обновлено 09 июня 2023, 09:03
443
0

Холанд назвал причину своего перехода в Манчестер Сити

Норвежец – об амбициях

09 июня 2023, 08:57 | Обновлено 09 июня 2023, 09:03
443
0
Холанд назвал причину своего перехода в Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал откровенное признание, назвав главную причину своего появления в стане «горожан».

«Хотел бы выиграть в финале [Лиги чемпионов] для болельщиков, конечно. Как я сказал, мы в одной игре от того, чтобы войти в историю, так что я бы хотел быть частью этого! Все знают, что без меня «Манчестер Сити» выиграл все трофеи, кроме Лиги чемпионов. Так что да, это одна из причин, по которым я пришел», – заявил Холанд.

Напомним, 10 июня в Стамбуле в финальной игре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» выяснит отношения с миланским «Интером». Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник Twitter
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