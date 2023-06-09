КОСЕНКО: «Группа равная, все 4 команды – одного уровня. Будет интересно»

8 июня состоялась жеребьевка элитного раунда отбора ЧМ-2024 по футзалу, по итогам которого сборная Украины попала в группу В вместе с командами Польши, Сербии и Бельгии.

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко поделился своим мнением относительно будущих соперников:

«Пока любая сборная с тем форматом, который сейчас будет, может отобрать очки у любого соперника, даже если кто-то на бумаге будет фаворитом, а кто-то – аутсайдером. Особенно это касается домашних поединков, ведь дома, как говорится, и стены помогают.

Тем более, я уже неоднократно говорил, что все сборные – хорошего уровня, все подтягиваются в своем мастерстве. И сербы, и бельгийцы, и поляки – все умеют играть. Поэтому нужно готовиться. Я считаю, что группа равна, все четыре сборных – примерно одного уровня.

Польский футзал сейчас развивается быстрыми темпами. В тамошнем чемпионате играют многие легионеры, и польские футзалисты прогрессируют. Есть игроки очень хорошего уровня. Это касается и сербской сборной. Мы знаем, что любая команда из Балканского полуострова очень мощная. А бельгийская сборная – техническая. Она – несколько иного направления, но тоже хорошего уровня. Думаю, будет интересно».