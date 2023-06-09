Янина Викмайер – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира ITF W100 в Сурбитоне
9 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 164) продолжит выступления на травяном турнире серии ITF W100 в Сурбитоне (Великобритания).
В 1/4 финала соревнований украинка встретится с Яниной Викмайер (Бельгия, WTA 140). Поединок запланирован 1-м запуском на корте №2. Ориентировочное время начала встречи – 12:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли между собой дважды. Оба поединка выиграла Снигур.
Победительница встречи в следующем раунде 100-тысячника сыграет против Кэти Бултер (WTA 125) из Великобритании или Викторию Голубич (WTA 126) из Швейцарии.
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