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  4. Янина Викмайер – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
09 июня 2023, 05:05 |
66
0

Янина Викмайер – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира ITF W100 в Сурбитоне

09 июня 2023, 05:05 |
66
0
Янина Викмайер – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

9 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 164) продолжит выступления на травяном турнире серии ITF W100 в Сурбитоне (Великобритания).

В 1/4 финала соревнований украинка встретится с Яниной Викмайер (Бельгия, WTA 140). Поединок запланирован 1-м запуском на корте №2. Ориентировочное время начала встречи – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли между собой дважды. Оба поединка выиграла Снигур.

Победительница встречи в следующем раунде 100-тысячника сыграет против Кэти Бултер (WTA 125) из Великобритании или Викторию Голубич (WTA 126) из Швейцарии.

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Янина Викмайер ITF Сурбитон Дарья Снигур смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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