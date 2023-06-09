Янина Викмайер – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 164) продолжит выступления на травяном турнире серии ITF W100 в Сурбитоне (Великобритания).

В 1/4 финала соревнований украинка встретится с Яниной Викмайер (Бельгия, WTA 140). Поединок запланирован 1-м запуском на корте №2. Ориентировочное время начала встречи – 12:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли между собой дважды. Оба поединка выиграла Снигур.

Победительница встречи в следующем раунде 100-тысячника сыграет против Кэти Бултер (WTA 125) из Великобритании или Викторию Голубич (WTA 126) из Швейцарии.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА