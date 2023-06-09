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09 июня 2023, 01:10 |
27
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июня

Важные события во всех видах спорта

09 июня 2023, 01:10 |
27
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июня
ПФЛ

В пятницу, 9 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:00 Мариуполь – Хуст

Favbet 2.16 – 3.10 – 3.17

ТЕННИС

15:45 Карлос Алькарас – Новак Джокович

Favbet 1.51 – 2.82

18:00 Катерина Байндл – Ребекка Шрамкова

Favbet 1.92 – 1.83

18:30 Каспер Рууд – Александр Зверев

Favbet 1.93 – 1.87

ВОЛЕЙБОЛ

10:10 Польша – Болгария

Favbet 1.21 – 4.28

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Источник Sport.ua
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