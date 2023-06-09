Другие новости09 июня 2023, 01:10 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июня
Важные события во всех видах спорта
09 июня 2023, 01:10 |
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В пятницу, 9 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:00 Мариуполь – Хуст
ТЕННИС
15:45 Карлос Алькарас – Новак Джокович
18:00 Катерина Байндл – Ребекка Шрамкова
18:30 Каспер Рууд – Александр Зверев
ВОЛЕЙБОЛ
10:10 Польша – Болгария
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