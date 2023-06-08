«Шахтер» официально сообщил о том, что грузинский защитник команды Гиорги Гочолеишвили получил два вызова в сборные Грузии.

Он был вызван главным тренером национальной сборной Вилли Саньолем на выездных матча отбора на Евро-2024 против Кипра и Шотландии (17 и 20 июня). После этого он присоединится к сборной Грузии U-21 на молодежном чемпионате Европы, который стартует 21 июня.

На данный момент Гочолеишвили провел 3 матча за национальную сборную Грузии (дебютировал 17 ноября 2022 года) и 7 матчей и 1 гол за молодежную сборную.