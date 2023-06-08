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  4. Владимир ШАРАН: «Минаю нужны деньги. Все в УПЛ увеличивают бюджет»
Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 18:31 | Обновлено 08 июня 2023, 18:34
460
0

Владимир ШАРАН: «Минаю нужны деньги. Все в УПЛ увеличивают бюджет»

Тренер опасается, что конкуренты уйдут в отрыв

08 июня 2023, 18:31 | Обновлено 08 июня 2023, 18:34
460
0
Владимир ШАРАН: «Минаю нужны деньги. Все в УПЛ увеличивают бюджет»
ФК Минай. Владимир Шаран

Наставник «Миная» Владимир Шаран, который продлил контракт с клубом на один сезон, надеется, что в новом чемпионате у его команды будет уже не самый маленький бюджет в УПЛ.

«Я спросил, что руководство может предложить на следующий сезон, немного подкорректировали некоторые моменты и пожали руки. Нам нужны деньги, чтобы пригласить квалифицированных игроков. Сейчас в УПЛ вышло «Полесье», которое будет ставить перед собой высокие задачи. Это же касается «Александрии», «Колоса», «Ворсклы», «Кривбасса». Все двигаются в направлении увеличения бюджета. Мы будем брать футболистов с учетом сохранения микроклимата, который уже есть в команде. Если нам это удастся – все будет хорошо».

«О задачах на сезон – говорить не буду пока. Они есть. Главное - выступить не хуже, чем в предыдущем сезоне. Уверен, что при поддержке президента Валерия Пересоляка, вице-президента Евгения Плавайко, генерального менеджера Артема Письменного, спортивного директора Сергея Билана мы достигнем желаемого».

«Я очень благодарен каждому из них за поддержку в сезоне-2022/23. Будем совместными усилиями двигаться к новым целям в сезоне-2023/24», – сказал Шаран.

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Минай Владимир Шаран чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Минай
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