Владимир ШАРАН: «Минаю нужны деньги. Все в УПЛ увеличивают бюджет»

Наставник «Миная» Владимир Шаран, который продлил контракт с клубом на один сезон, надеется, что в новом чемпионате у его команды будет уже не самый маленький бюджет в УПЛ.

«Я спросил, что руководство может предложить на следующий сезон, немного подкорректировали некоторые моменты и пожали руки. Нам нужны деньги, чтобы пригласить квалифицированных игроков. Сейчас в УПЛ вышло «Полесье», которое будет ставить перед собой высокие задачи. Это же касается «Александрии», «Колоса», «Ворсклы», «Кривбасса». Все двигаются в направлении увеличения бюджета. Мы будем брать футболистов с учетом сохранения микроклимата, который уже есть в команде. Если нам это удастся – все будет хорошо».

«О задачах на сезон – говорить не буду пока. Они есть. Главное - выступить не хуже, чем в предыдущем сезоне. Уверен, что при поддержке президента Валерия Пересоляка, вице-президента Евгения Плавайко, генерального менеджера Артема Письменного, спортивного директора Сергея Билана мы достигнем желаемого».

«Я очень благодарен каждому из них за поддержку в сезоне-2022/23. Будем совместными усилиями двигаться к новым целям в сезоне-2023/24», – сказал Шаран.