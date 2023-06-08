«Как животные». Президент Фиорентины недоволен поведением Вест Хэма
Рокко Коммиссо высказался после поражения в финале Лиги конференций
«Фиорентина» проиграла «Вест Хэму» в финале Лиги конференций, а президент итальянского клуба Рокко Коммиссо недоволен как поведением игроков соперника, так и отношением со стороны фанов лондонцев.
Во время матча форвард Фиалок Лука Йович покинул поле со сломанным носом, а в капитана команды Кристиана Бираги с трибун кинули предмет, который разбил ему голову.
«Я ожидал, что мы победим, но вышло иначе. На поле были эпизоды, когда рефери должен был показать себя и сделать разницу. Я разговаривал с президентом АПЛ... Представители «Вест Хэма» были словно животные по отношению к нам».
«Так быть не должно. Я считаю, что «Фиорентина» заслуживала большего», — сказал Коммиссо.
После матча полиция Праги арестовала 23 болельщиков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинского форварда хотят подписать «Торино», «Удинезе», «Салернитана» и «Болонья»
6 июня Ибрахим Кане продлил контракт с полтавским клубом до 30 июня 2027 года