«Как животные». Президент Фиорентины недоволен поведением Вест Хэма

«Фиорентина» проиграла «Вест Хэму» в финале Лиги конференций, а президент итальянского клуба Рокко Коммиссо недоволен как поведением игроков соперника, так и отношением со стороны фанов лондонцев.

Во время матча форвард Фиалок Лука Йович покинул поле со сломанным носом, а в капитана команды Кристиана Бираги с трибун кинули предмет, который разбил ему голову.

«Я ожидал, что мы победим, но вышло иначе. На поле были эпизоды, когда рефери должен был показать себя и сделать разницу. Я разговаривал с президентом АПЛ... Представители «Вест Хэма» были словно животные по отношению к нам».

«Так быть не должно. Я считаю, что «Фиорентина» заслуживала большего», — сказал Коммиссо.

После матча полиция Праги арестовала 23 болельщиков.