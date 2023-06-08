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Лига конференций
08 июня 2023, 17:52 | Обновлено 08 июня 2023, 18:01
374
0

«Как животные». Президент Фиорентины недоволен поведением Вест Хэма

Рокко Коммиссо высказался после поражения в финале Лиги конференций

08 июня 2023, 17:52 | Обновлено 08 июня 2023, 18:01
374
0
«Как животные». Президент Фиорентины недоволен поведением Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine

«Фиорентина» проиграла «Вест Хэму» в финале Лиги конференций, а президент итальянского клуба Рокко Коммиссо недоволен как поведением игроков соперника, так и отношением со стороны фанов лондонцев.

Во время матча форвард Фиалок Лука Йович покинул поле со сломанным носом, а в капитана команды Кристиана Бираги с трибун кинули предмет, который разбил ему голову.

«Я ожидал, что мы победим, но вышло иначе. На поле были эпизоды, когда рефери должен был показать себя и сделать разницу. Я разговаривал с президентом АПЛ... Представители «Вест Хэма» были словно животные по отношению к нам».

«Так быть не должно. Я считаю, что «Фиорентина» заслуживала большего», — сказал Коммиссо.

После матча полиция Праги арестовала 23 болельщиков.

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Фиорентина Вест Хэм Лига конференций
Источник BBC
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