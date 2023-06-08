Катарина Завацкая – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).

Во втором круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет с Жасмин Паолини из Италии (№53 WTA). Встреча состоится третьим запуском после поединка Шериф – Дмитрук. Ориентировочное время начала матча – 19:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Ребекки Петерсон (№87 WTA) или Аны Конюх (№173 WTA).

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