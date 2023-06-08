Источник: Шахтер не сообщил Йовичевичу про увольнение, команда недовольна
В клубе сохраняют молчание
По информации журналиста Игоря Бурбаса, тренеру «Шахтера» Игору Йовичевичу никто в клубе про увольнение не говорил, а наставник узнает новости из СМИ.
Официально специалисту о разрыве контракта не сказали.
Сообщается, что в команде не в восторге от ситуации с возможной сменой тренера, потому что в первый сезон при Йовичевиче «Шахтер» выиграл чемпионат, а также сумел показать себя в еврокубках.
Информация про возможный уход Йовичевича появилась еще за несколько туров до завершения чемпионата, однако в клубе все отрицали.
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