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Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 17:29 | Обновлено 08 июня 2023, 18:02
2717
6

Источник: Шахтер не сообщил Йовичевичу про увольнение, команда недовольна

В клубе сохраняют молчание

08 июня 2023, 17:29 | Обновлено 08 июня 2023, 18:02
2717
6
Источник: Шахтер не сообщил Йовичевичу про увольнение, команда недовольна
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

По информации журналиста Игоря Бурбаса, тренеру «Шахтера» Игору Йовичевичу никто в клубе про увольнение не говорил, а наставник узнает новости из СМИ.

Официально специалисту о разрыве контракта не сказали.

Сообщается, что в команде не в восторге от ситуации с возможной сменой тренера, потому что в первый сезон при Йовичевиче «Шахтер» выиграл чемпионат, а также сумел показать себя в еврокубках.

Информация про возможный уход Йовичевича появилась еще за несколько туров до завершения чемпионата, однако в клубе все отрицали.

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Комментарии 6
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Vbolivalnyk-Peter
Тут виглядає на якусь багатоходівочку - Йовічевіч йде з Шахтаря - в Дніпро після минулорічної лажі вже не повернеться. Зоря не потягне фінансово (не думаю, що піде на менші гроші). Залишається в Україні один варіант - Луческу - вег з Динамо - Йовічевіч - ласкаво просимо!!!! (Школа такого тренера відпускати з України. Напевно один з найбільших патріотів України в нашому футболі)
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+1
Burevestnik
ну і буй з ним
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-1
Злий Глобинець
Уболівальники Шахтаря теж незадоволені. Будуть. Це якщо справді звільнять.
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-2
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