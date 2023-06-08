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  4. Артем БОНДАРЕНКО: «Добавят Мудрика и других — хорошо, нет — так и будет»
Молодежные турниры
08 июня 2023, 17:11 |
677
0

Артем БОНДАРЕНКО: «Добавят Мудрика и других — хорошо, нет — так и будет»

Игроки готовятся к молодежному Евро-2023

08 июня 2023, 17:11 |
677
0
Артем БОНДАРЕНКО: «Добавят Мудрика и других — хорошо, нет — так и будет»
УАФ

Хавбек «Шахтера» Артем Бондаренко надеется, что Михаил Мудрик, Анатолий Трубин, Илья Забарный, Георгий Судаков и другие, кто подходит по возрасту, смогут помочь Украине U-21 на Евро-2023.

«Сезон действительно был тяжелым, у нас было несколько дней отдохнуть, а сейчас сбор. Мы понимаем, какая перед нами стоит задача и какую страну мы представляем. Какая задача? Называть не буду, но она есть».

«Мудрик и другие игроки национальной сборной? Нам будет не хватать этих ребят. Особенно тех, кто прошел с нами отбор - Жора, Толя, Миша. Добавят их в состав — будем счастливы, нет — так и будет», — сказал Бондаренко.

Ранее новый тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что приоритет должен быть у национальной команды.

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Артем Бондаренко Михаил Мудрик Анатолий Трубин Илья Забарный Георгий Судаков сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21
Источник Профутбол Digital
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