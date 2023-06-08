Лига чемпионов08 июня 2023, 15:54 |
271
0
ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед финалом Лиги чемпионов
Главный тренер «Манчестер Сити» – о предстоящем матче с «Интером»
08 июня 2023, 15:54 |
271
0
В субботу, 10 июня, в Стамбуле (Турция) пройдет большой матч – финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. По мнению букмекеров, в противостоянии с «Интером» однозначным фаворитом является «Манчестер Сити».
Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» состоится в Стамбуле 10 июня, начало – в 22:00 по киевскому времени.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 июня 2023, 10:00 0
Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня
Футбол | 08 июня 2023, 14:55 0
Артем Довбик на пару с Алексеем Гуцуляком забили 31 мяч
Футбол | 07.06.2023, 22:23
Футбол | 08.06.2023, 12:11
Футбол | 08.06.2023, 02:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.06.2023, 17:46 15
07.06.2023, 22:06 21
06.06.2023, 21:40 20
07.06.2023, 16:45
06.06.2023, 19:05 24
06.06.2023, 22:05 10
06.06.2023, 17:00 8
06.06.2023, 21:46 11