ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед финалом Лиги чемпионов

В субботу, 10 июня, в Стамбуле (Турция) пройдет большой матч – финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. По мнению букмекеров, в противостоянии с «Интером» однозначным фаворитом является «Манчестер Сити».

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» состоится в Стамбуле 10 июня, начало – в 22:00 по киевскому времени.