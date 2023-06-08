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  4. ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед финалом Лиги чемпионов
Лига чемпионов
08 июня 2023, 15:54 |
271
0

ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед финалом Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» – о предстоящем матче с «Интером»

08 июня 2023, 15:54 |
271
0
ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед финалом Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В субботу, 10 июня, в Стамбуле (Турция) пройдет большой матч – финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. По мнению букмекеров, в противостоянии с «Интером» однозначным фаворитом является «Манчестер Сити».

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» состоится в Стамбуле 10 июня, начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Пеп Гвардиола Интер Милан Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Интер
Источник Sport.ua
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