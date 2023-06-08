Неймар Барселоне не нужен. Хави назвал свой приоритет на трансферном рынке
Ищут полузащитников
Наставник «Барселоны» Хави отрицает, что после неудачи с подписанием Лионеля Месси клуб переключился на возвращение из ПСЖ форварда Неймара.
У клуба другие приоритеты.
«Неймар? Я удивлен. Он в наши планы совершенно не входит. Я воспринимаю Нея как своего друга, но у клуба другие трансферные приоритеты. Мне нужны полузащитники, два игрока».
«Один должен закрыть уход Бускетса, а второй должен быть более атакующим. Это приоритет клуба сейчас», — сказал Хави.
Ранее Хави надеялся, что в команду вернется Месси, однако аргентинец выбрал вариант с МЛС.
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