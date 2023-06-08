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  4. Неймар Барселоне не нужен. Хави назвал свой приоритет на трансферном рынке
Испания
08 июня 2023, 15:50 |
927
0

Неймар Барселоне не нужен. Хави назвал свой приоритет на трансферном рынке

Ищут полузащитников

08 июня 2023, 15:50 |
927
0
Неймар Барселоне не нужен. Хави назвал свой приоритет на трансферном рынке
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Наставник «Барселоны» Хави отрицает, что после неудачи с подписанием Лионеля Месси клуб переключился на возвращение из ПСЖ форварда Неймара.

У клуба другие приоритеты.

«Неймар? Я удивлен. Он в наши планы совершенно не входит. Я воспринимаю Нея как своего друга, но у клуба другие трансферные приоритеты. Мне нужны полузащитники, два игрока».

«Один должен закрыть уход Бускетса, а второй должен быть более атакующим. Это приоритет клуба сейчас», — сказал Хави.

Ранее Хави надеялся, что в команду вернется Месси, однако аргентинец выбрал вариант с МЛС.

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Барселона Лионель Месси Хави Неймар
Источник Фабрицио Романо
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