ITF08 июня 2023, 16:20 | Обновлено 08 июня 2023, 16:22
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Снигур вышла в 1/4 финала на травяном 100-тысячнике ITF
Дарья в трех сетах переиграла соперницу из Турции
08 июня 2023, 16:20 | Обновлено 08 июня 2023, 16:22
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№164 WTA) пробилась в 1/4 финала на травяном 100-тысячнике ITF в Сурбитоне.
Во втором круге украинка в трех сетах одолела Зейнеп Сонмез из Турции (№225 WTA).
Сурбитон. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 6:4, 2:6, 6:1
Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла все матчи.
В следующем раунде Снигур сыграет против Янины Викмаер из Бельгии (№140 WTA)
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