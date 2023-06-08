Снигур вышла в 1/4 финала на травяном 100-тысячнике ITF

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№164 WTA) пробилась в 1/4 финала на травяном 100-тысячнике ITF в Сурбитоне.

Во втором круге украинка в трех сетах одолела Зейнеп Сонмез из Турции (№225 WTA).

Сурбитон. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 6:4, 2:6, 6:1

Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла все матчи.

В следующем раунде Снигур сыграет против Янины Викмаер из Бельгии (№140 WTA)