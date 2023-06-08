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ITF
08 июня 2023, 16:20 | Обновлено 08 июня 2023, 16:22
151
0

Снигур вышла в 1/4 финала на травяном 100-тысячнике ITF

Дарья в трех сетах переиграла соперницу из Турции

08 июня 2023, 16:20 | Обновлено 08 июня 2023, 16:22
151
0
Снигур вышла в 1/4 финала на травяном 100-тысячнике ITF
ФТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№164 WTA) пробилась в 1/4 финала на травяном 100-тысячнике ITF в Сурбитоне.

Во втором круге украинка в трех сетах одолела Зейнеп Сонмез из Турции (№225 WTA).

Сурбитон. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 6:4, 2:6, 6:1

Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла все матчи.

В следующем раунде Снигур сыграет против Янины Викмаер из Бельгии (№140 WTA)

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Зейнеп Сонмез Дарья Снигур ITF Сурбитон
Источник Sport.ua
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