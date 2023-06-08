Самым результативным в сезоне-2022/23 стал бомбардирский тандем Днепра-1
Артем Довбик на пару с Алексеем Гуцуляком забили 31 мяч
В сезоне-2022/23 Артем Довбик и Алексей Гуцуляк вдвоем забили более 50% всех голов «Днепра-1» – 31 из 61, став самым результативным бомбардирским тандемом чемпионата.
На 7 мячей меньше оказалось в активе динамовской пары – Виталия Буяльского и Владислава Ваната. Третий результат показали голеадоры «Зари» – Назарий Русин и Сергей Булеца, 20 раз совместными усилиями поражавшие ворота соперников.
К слову, среди игроков не из рядов «Динамо» или «Шахтера», больше, чем днепровский дуэт, забивали за сезон только Алексей Антюхин и Александр Гайдаш из «Таврии» в УПЛ-1994/95 - 35, а также Иван Гецко и Александр Паляница из «Карпат» в ЧУ-1998/99 – 32.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые результативные пары игроков клубов УПЛ в сезоне-2022/23
|
Голы
|
Пара игроков
|
Клуб
|
31 (8*)
|
Артем ДОВБИК (24), Алексей ГУЦУЛЯК (7)
|
Днепр-1
|
24 (1)
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ (12), Владислав ВАНАТ (12)
|
Динамо
|
20 (2)
|
Назарий РУСИН (13), Сергей БУЛЕЦА (7)
|
Заря
|
18 (2)
|
Артем БОНДАРЕНКО (9), Даниил СИКАН (9)
|
Шахтер
|
18 (6)
|
Таулянт СЕФЕРИ (13), Руслан СТЕПАНЮК (5)
|
Ворскла
|
15 (3)
|
Юрий КЛИМЧУК (9), ТАЛЛЕС (6)
|
Рух
|
12 (0)
|
Максим ПРЯДУН (9), Сергей ПАНАСЕНКО (3)
|
Металлист
|
12 (0)
|
Даниил АЛЕФИРЕНКО (8), Дмитрий ЮСОВ (4)
|
Черноморец
|
12 (1)
|
Максим ТРЕТЬЯКОВ (7), Андрей ЦУРИКОВ (5)
|
Александрия
|
12 (6)
|
Павел ОРИХОВСКИЙ (8), Вадим МИЛЬКО (4)
|
Колос
* с пенальти.
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