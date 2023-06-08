Самым результативным в сезоне-2022/23 стал бомбардирский тандем Днепра-1

В сезоне-2022/23 Артем Довбик и Алексей Гуцуляк вдвоем забили более 50% всех голов «Днепра-1» – 31 из 61, став самым результативным бомбардирским тандемом чемпионата.

На 7 мячей меньше оказалось в активе динамовской пары – Виталия Буяльского и Владислава Ваната. Третий результат показали голеадоры «Зари» – Назарий Русин и Сергей Булеца, 20 раз совместными усилиями поражавшие ворота соперников.

К слову, среди игроков не из рядов «Динамо» или «Шахтера», больше, чем днепровский дуэт, забивали за сезон только Алексей Антюхин и Александр Гайдаш из «Таврии» в УПЛ-1994/95 - 35, а также Иван Гецко и Александр Паляница из «Карпат» в ЧУ-1998/99 – 32.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые результативные пары игроков клубов УПЛ в сезоне-2022/23

Голы Пара игроков Клуб 31 (8*) Артем ДОВБИК (24), Алексей ГУЦУЛЯК (7) Днепр-1 24 (1) Виталий БУЯЛЬСКИЙ (12), Владислав ВАНАТ (12) Динамо 20 (2) Назарий РУСИН (13), Сергей БУЛЕЦА (7) Заря 18 (2) Артем БОНДАРЕНКО (9), Даниил СИКАН (9) Шахтер 18 (6) Таулянт СЕФЕРИ (13), Руслан СТЕПАНЮК (5) Ворскла 15 (3) Юрий КЛИМЧУК (9), ТАЛЛЕС (6) Рух 12 (0) Максим ПРЯДУН (9), Сергей ПАНАСЕНКО (3) Металлист 12 (0) Даниил АЛЕФИРЕНКО (8), Дмитрий ЮСОВ (4) Черноморец 12 (1) Максим ТРЕТЬЯКОВ (7), Андрей ЦУРИКОВ (5) Александрия 12 (6) Павел ОРИХОВСКИЙ (8), Вадим МИЛЬКО (4) Колос

* с пенальти.