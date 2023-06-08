Чемпионат Европы08 июня 2023, 14:50 |
2032
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Матч с Германией. Кто покажет дебют Реброва в сборной Украины
Суспільне и Megogo
08 июня 2023, 14:50 |
2032
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Компания Megogo сообщила о том, что покажет контрольный матч между сборными Германии и Украины, который состоится 12 июня.
Кроме того, игру покажут каналы Суспільне Спорт. Матч станет дебютным во главе сборной Украины для тренера Сергея Реброва, а также юбилейным 1000-м в истории немецкой команды.
Игра стартует в 19:00.
Ранее стало известно, что Суспільне и Megogo покажут ближайшие матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.
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