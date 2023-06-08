Андрей ПАВЕЛКО: «Главное – выстроить систему сборных. Я доверяю Реброву»

Президент УАФ Андрей Павелко подтвердил, что одной из задач нового тренера сборной Украины Сергея Реброва будет выстраивание пирамиды всех сборных.

«Самое главное — выстроить систему сборных. Здесь я доверяю Сергею Реброву, чтобы он полностью проанализировал юношескую, молодежную сборную, чтобы мы дали систему, которая будет работать, чтобы все находились в одной системе координат под руководством штаба национальной команды».

«Я благодарю Сергея Станиславовича за то, что он берется за это дело. Ожидаю, что через несколько лет увидим результаты этой работы», – сказал Павелко.