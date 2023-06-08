Андрей ПАВЕЛКО: «Главное – выстроить систему сборных. Я доверяю Реброву»
Президент УАФ рассказал об одной из основных задач Реброва
Президент УАФ Андрей Павелко подтвердил, что одной из задач нового тренера сборной Украины Сергея Реброва будет выстраивание пирамиды всех сборных.
«Самое главное — выстроить систему сборных. Здесь я доверяю Сергею Реброву, чтобы он полностью проанализировал юношескую, молодежную сборную, чтобы мы дали систему, которая будет работать, чтобы все находились в одной системе координат под руководством штаба национальной команды».
«Я благодарю Сергея Станиславовича за то, что он берется за это дело. Ожидаю, что через несколько лет увидим результаты этой работы», – сказал Павелко.
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