Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Деньги от Apple и Adidas, планы на ЧМ-2026. Почему Месси выбрал Майами
Другие новости
08 июня 2023, 14:05 |
940
0

Деньги от Apple и Adidas, планы на ЧМ-2026. Почему Месси выбрал Майами

Игрока ждут выгодные контракты

08 июня 2023, 14:05 |
940
0
Деньги от Apple и Adidas, планы на ЧМ-2026. Почему Месси выбрал Майами
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации The Athletic, клубу МЛС «Интер» Майами было не так просто оформить переход Лионеля Месси, потому что в лиге существуют свои правила по зарплатам и другие финансовые ограничения.

Однако в переходе было заинтересовано руководство МЛС, поэтому Месси будет получать не только зарплату от клуба, но отчисления от большого контракта лиги с гигантом Apple. В 2023 году стороны подписали 10-летний контракт на показ матчей МЛС на Apple стоимостью 2,5 миллиарда долларов.

Месси должен привлечь новую аудиторию и большое количество подписок, а взамен получит определенный процент от суммы.

Кроме того, Лионеля ждет похожая сделка с Adidas, крупнейшим рекламным партнером МЛС. Ожидаемый бум продаж атрибутики принесет игроку дополнительный доход.

Что касается футбольного аспекта, то форвард принял решение сыграть на ЧМ-2026, чтобы попробовать защитить титул сборной Аргентины. Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике, а Месси за ближайшие годы должен помочь усилить интерес к футболу в Северной Америке.

При этом СМИ сообщают, что в трехлетнем контракте Месси предусмотрена возможность игрока покинуть команду после завершения любого из сезонов.

По теме:
Там будет играть Месси. Интер Майами с Кривцовым – в полуфинале Кубка США
ХАВИ: «Месси хочет более спокойной и семейной жизни»
Вслед за Месси. Интер Майами присмотрел в Европе еще одного аргентинца
Лионель Месси Интер Майами ЧМ-2026 по футболу
Источник The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Новая десятка. Полузащитник Брайтона перешел в Ливерпуль
Футбол | 08 июня 2023, 13:36 1
ОФИЦИАЛЬНО. Новая десятка. Полузащитник Брайтона перешел в Ливерпуль
ОФИЦИАЛЬНО. Новая десятка. Полузащитник Брайтона перешел в Ливерпуль

Алексис Макаллистер будет выступать в команде Юргена Клоппа

ОФИЦИАЛЬНО. Месси подтвердил, что переходит в Интер Майами
Футбол | 07 июня 2023, 22:06 21
ОФИЦИАЛЬНО. Месси подтвердил, что переходит в Интер Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Месси подтвердил, что переходит в Интер Майами

Звездный аргентинский форвард продолжит карьеру в МЛС

ОФИЦИАЛЬНО. Джуд Беллингем перешел в Реал
Футбол | 07.06.2023, 17:32
ОФИЦИАЛЬНО. Джуд Беллингем перешел в Реал
ОФИЦИАЛЬНО. Джуд Беллингем перешел в Реал
Турнирные таблицы групп. Стали известны все пары плей-офф ЧМ по socca
Другие виды | 08.06.2023, 06:15
Турнирные таблицы групп. Стали известны все пары плей-офф ЧМ по socca
Турнирные таблицы групп. Стали известны все пары плей-офф ЧМ по socca
Молотки шокировали фиалок. Вест Хэм выиграл Лигу конференций
Футбол | 08.06.2023, 00:02
Молотки шокировали фиалок. Вест Хэм выиграл Лигу конференций
Молотки шокировали фиалок. Вест Хэм выиграл Лигу конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Глава WBC: «Очень сочувствую Фьюри»
Глава WBC: «Очень сочувствую Фьюри»
06.06.2023, 17:00 8
Бокс
Александр ДОЛГОПОЛОВ: Соболенко высмеивает все, через что проходит Украина
Александр ДОЛГОПОЛОВ: Соболенко высмеивает все, через что проходит Украина
06.06.2023, 19:27 9
Теннис
Источник: Шахтер прекратил сотрудничество с Йовичевичем
Источник: Шахтер прекратил сотрудничество с Йовичевичем
08.06.2023, 00:05 50
Футбол
Месси признался, почему переезжает в Майами, хотя хотел вернуться в Барсу
Месси признался, почему переезжает в Майами, хотя хотел вернуться в Барсу
07.06.2023, 22:23 6
Футбол
ФОТО. Родители защитника Динамо не могут выбраться из затопленного Херсона
ФОТО. Родители защитника Динамо не могут выбраться из затопленного Херсона
08.06.2023, 02:35
Футбол
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
07.06.2023, 05:41
Футзал
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
06.06.2023, 14:47 5
Другие виды
Прощайте, шпоры? Гарри Кейн согласился на переход в испанский гранд
Прощайте, шпоры? Гарри Кейн согласился на переход в испанский гранд
07.06.2023, 06:12 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности