Деньги от Apple и Adidas, планы на ЧМ-2026. Почему Месси выбрал Майами

По информации The Athletic, клубу МЛС «Интер» Майами было не так просто оформить переход Лионеля Месси, потому что в лиге существуют свои правила по зарплатам и другие финансовые ограничения.

Однако в переходе было заинтересовано руководство МЛС, поэтому Месси будет получать не только зарплату от клуба, но отчисления от большого контракта лиги с гигантом Apple. В 2023 году стороны подписали 10-летний контракт на показ матчей МЛС на Apple стоимостью 2,5 миллиарда долларов.

Месси должен привлечь новую аудиторию и большое количество подписок, а взамен получит определенный процент от суммы.

Кроме того, Лионеля ждет похожая сделка с Adidas, крупнейшим рекламным партнером МЛС. Ожидаемый бум продаж атрибутики принесет игроку дополнительный доход.

Что касается футбольного аспекта, то форвард принял решение сыграть на ЧМ-2026, чтобы попробовать защитить титул сборной Аргентины. Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике, а Месси за ближайшие годы должен помочь усилить интерес к футболу в Северной Америке.

При этом СМИ сообщают, что в трехлетнем контракте Месси предусмотрена возможность игрока покинуть команду после завершения любого из сезонов.