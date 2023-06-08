Лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас второй раз подряд стал Довбик

Лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас второй раз подряд стал форвард «Днепра-1» Артем Довбик. В сезоне-2022/23 он набрал 29 очков, забив 24 мяча и сделав 5 голевых передач. До повторения рекорда УПЛ, установленного 10 лет назад Генрихом Мхитаряном, Артему не хватило всего одного балла.

К слову, Виктор Цыганков, отыгравший только полсезона, с 11 очками (6+5) не попал на сей раз в топ-10. Однако, подняв свой показатель за карьеру до 118 баллов за карьеру (77+41), он вышел на 8-е место в историческом рейтинге, обойдя Сергея Назаренко и Тайсона.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие по системе гол+пас в сезоне-2022/23

Игрок Клуб О (Г+П) И 1. Артем ДОВБИК Днепр-1 29 (24+5) 30 2. Назарий РУСИН Заря 18 (13+5) 30 3. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 17 (12+5) 27 4. Александр ПИХАЛЕНОК Днепр-1 16 (6+10) 30 5. Владислав ВАНАТ Динамо 15 (12+3) 25 6. Сергей БУЛЕЦА Заря 15 (7+8) 28 7. Артем БОНДАРЕНКО Шахтер 14 (9+5) 28 8. Таулянт СЕФЕРИ Ворскла 13 (13+0) 28 9. Михаил МУДРИК Шахтер 13 (7+6) 12 10. Максим ПРЯДУН Металлист 12 (9+3) 28 11. Георгий СУДАКОВ Шахтер 12 (5+7) 29

Лучшие результаты по системе гол+пас в одном сезоне