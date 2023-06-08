Лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас второй раз подряд стал Довбик
В сезоне-2022/23 форвард днепрян забил 24 мяча и сделал 5 голевых передач
Лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас второй раз подряд стал форвард «Днепра-1» Артем Довбик. В сезоне-2022/23 он набрал 29 очков, забив 24 мяча и сделав 5 голевых передач. До повторения рекорда УПЛ, установленного 10 лет назад Генрихом Мхитаряном, Артему не хватило всего одного балла.
К слову, Виктор Цыганков, отыгравший только полсезона, с 11 очками (6+5) не попал на сей раз в топ-10. Однако, подняв свой показатель за карьеру до 118 баллов за карьеру (77+41), он вышел на 8-е место в историческом рейтинге, обойдя Сергея Назаренко и Тайсона.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие по системе гол+пас в сезоне-2022/23
|
|
Игрок
|
Клуб
|
О (Г+П)
|
И
|
1.
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
29 (24+5)
|
30
|
2.
|
Назарий РУСИН
|
Заря
|
18 (13+5)
|
30
|
3.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
17 (12+5)
|
27
|
4.
|
Александр ПИХАЛЕНОК
|
Днепр-1
|
16 (6+10)
|
30
|
5.
|
Владислав ВАНАТ
|
Динамо
|
15 (12+3)
|
25
|
6.
|
Сергей БУЛЕЦА
|
Заря
|
15 (7+8)
|
28
|
7.
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Шахтер
|
14 (9+5)
|
28
|
8.
|
Таулянт СЕФЕРИ
|
Ворскла
|
13 (13+0)
|
28
|
9.
|
Михаил МУДРИК
|
Шахтер
|
13 (7+6)
|
12
|
10.
|
Максим ПРЯДУН
|
Металлист
|
12 (9+3)
|
28
|
11.
|
Георгий СУДАКОВ
|
Шахтер
|
12 (5+7)
|
29
Лучшие результаты по системе гол+пас в одном сезоне
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
О (Г+П)
|
И
|
1.
|
Генрих МХИТАРЯН
|
Шахтер
|
2012/13
|
30 (25+5)
|
29
|
2.
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
2022/23
|
29 (24+5)
|
30
|
3.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
2018/19
|
29 (18+11)
|
31
|
4.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
2019/20
|
28 (20+8)
|
27
|
5.
|
МАРЛОС
|
Шахтер
|
2017/18
|
28 (18+10)
|
29
|
6.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
2018/19
|
27 (19+8)
|
27
|
7.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Шахтер
|
2007/08
|
26 (17+9)
|
29
|
8.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
Динамо
|
2009/10
|
25 (17+8)
|
27
|
9.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
2014/15
|
25 (14+11)
|
26
|
10.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
2015/16
|
25 (13+12)
|
23
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