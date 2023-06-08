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  4. Лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас второй раз подряд стал Довбик
Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 13:26 | Обновлено 08 июня 2023, 13:32
549
0

Лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас второй раз подряд стал Довбик

В сезоне-2022/23 форвард днепрян забил 24 мяча и сделал 5 голевых передач

08 июня 2023, 13:26 | Обновлено 08 июня 2023, 13:32
549
0
Лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас второй раз подряд стал Довбик
СК Днепр-1. Артем Довбик

Лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас второй раз подряд стал форвард «Днепра-1» Артем Довбик. В сезоне-2022/23 он набрал 29 очков, забив 24 мяча и сделав 5 голевых передач. До повторения рекорда УПЛ, установленного 10 лет назад Генрихом Мхитаряном, Артему не хватило всего одного балла.

К слову, Виктор Цыганков, отыгравший только полсезона, с 11 очками (6+5) не попал на сей раз в топ-10. Однако, подняв свой показатель за карьеру до 118 баллов за карьеру (77+41), он вышел на 8-е место в историческом рейтинге, обойдя Сергея Назаренко и Тайсона.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие по системе гол+пас в сезоне-2022/23

Игрок

Клуб

О (Г+П)

И

1.

Артем ДОВБИК

Днепр-1

29 (24+5)

30

2.

Назарий РУСИН

Заря

18 (13+5)

30

3.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

17 (12+5)

27

4.

Александр ПИХАЛЕНОК

Днепр-1

16 (6+10)

30

5.

Владислав ВАНАТ

Динамо

15 (12+3)

25

6.

Сергей БУЛЕЦА

Заря

15 (7+8)

28

7.

Артем БОНДАРЕНКО

Шахтер

14 (9+5)

28

8.

Таулянт СЕФЕРИ

Ворскла

13 (13+0)

28

9.

Михаил МУДРИК

Шахтер

13 (7+6)

12

10.

Максим ПРЯДУН

Металлист

12 (9+3)

28

11.

Георгий СУДАКОВ

Шахтер

12 (5+7)

29

Лучшие результаты по системе гол+пас в одном сезоне

Игрок

Клуб

Сезон

О (Г+П)

И

1.

Генрих МХИТАРЯН

Шахтер

2012/13

30 (25+5)

29

2.

Артем ДОВБИК

Днепр-1

2022/23

29 (24+5)

30

3.

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

2018/19

29 (18+11)

31

4.

ЖУНИОР МОРАЕС

Шахтер

2019/20

28 (20+8)

27

5.

МАРЛОС

Шахтер

2017/18

28 (18+10)

29

6.

ЖУНИОР МОРАЕС

Шахтер

2018/19

27 (19+8)

27

7.

Александр ГЛАДКИЙ

Шахтер

2007/08

26 (17+9)

29

8.

Артем МИЛЕВСКИЙ

Динамо

2009/10

25 (17+8)

27

9.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

2014/15

25 (14+11)

26

10.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

2015/16

25 (13+12)

23
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Источник Sport.ua
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