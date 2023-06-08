Лучшим ассистентом чемпионата впервые стал игрок Днепра-1
В сезоне-2022/23 Александр Пихаленок сделал 10 голевых передач
Лучшим ассистентом УПЛ впервые стал игрок «Днепра-1». В сезоне-2022/23 полузащитник днепрян Александр Пихаленок сделал 10 голевых передач.
В пяти предыдущих чемпионатах более высокий результат удалось показать только Тайсону – 12 и Виктору Цыганкову – 11 (оба – в УПЛ-2018/19). На два пункта отстал от Пихаленка Сергей Булеца и на три – Георгий Судаков. А на четвертой позиции разместился Михаил Мудрик. Он оказался единственным, кто попал в топ-10 ассистентов и в этом, и в предыдущем сезоне, причем с одним и тем же результатом – 6 голевых передач.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие ассистенты УПЛ-2022/23
|
|
Игрок
|
Клуб
|
ГП
|
И
|
1.
|
Александр ПИХАЛЕНОК
|
Днепр-1
|
10
|
30
|
2.
|
Сергей БУЛЕЦА
|
Заря
|
8
|
28
|
3.
|
Георгий СУДАКОВ
|
Шахтер
|
7
|
29
|
4.
|
Михаил МУДРИК
|
Шахтер
|
6
|
12
|
5.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
5
|
13
|
6.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
5
|
27
|
|
Сергей РЫБАЛКА
|
Александрия
|
5
|
27
|
8.
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Шахтер
|
5
|
28
|
9.
|
Николай ГАЙДУЧИК
|
Верес
|
5
|
29
|
10.
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
5
|
30
|
|
Назарий РУСИН
|
Заря
|
5
|
30
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
46-летний сербский специалист ушел в связи с семейными обстоятельствами
Соперник сине-желтой сборной в плей-офф будет определен позже
не вытянули они весь чемп на себе