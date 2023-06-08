Лучшим ассистентом чемпионата впервые стал игрок Днепра-1

Лучшим ассистентом УПЛ впервые стал игрок «Днепра-1». В сезоне-2022/23 полузащитник днепрян Александр Пихаленок сделал 10 голевых передач.

В пяти предыдущих чемпионатах более высокий результат удалось показать только Тайсону – 12 и Виктору Цыганкову – 11 (оба – в УПЛ-2018/19). На два пункта отстал от Пихаленка Сергей Булеца и на три – Георгий Судаков. А на четвертой позиции разместился Михаил Мудрик. Он оказался единственным, кто попал в топ-10 ассистентов и в этом, и в предыдущем сезоне, причем с одним и тем же результатом – 6 голевых передач.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие ассистенты УПЛ-2022/23