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Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 13:11 | Обновлено 08 июня 2023, 13:16
331
1

Лучшим ассистентом чемпионата впервые стал игрок Днепра-1

В сезоне-2022/23 Александр Пихаленок сделал 10 голевых передач

08 июня 2023, 13:11 | Обновлено 08 июня 2023, 13:16
331
1
Лучшим ассистентом чемпионата впервые стал игрок Днепра-1
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Лучшим ассистентом УПЛ впервые стал игрок «Днепра-1». В сезоне-2022/23 полузащитник днепрян Александр Пихаленок сделал 10 голевых передач.

В пяти предыдущих чемпионатах более высокий результат удалось показать только Тайсону – 12 и Виктору Цыганкову – 11 (оба – в УПЛ-2018/19). На два пункта отстал от Пихаленка Сергей Булеца и на три – Георгий Судаков. А на четвертой позиции разместился Михаил Мудрик. Он оказался единственным, кто попал в топ-10 ассистентов и в этом, и в предыдущем сезоне, причем с одним и тем же результатом – 6 голевых передач.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие ассистенты УПЛ-2022/23

Игрок

Клуб

ГП

И

1.

Александр ПИХАЛЕНОК

Днепр-1

10

30

2.

Сергей БУЛЕЦА

Заря

8

28

3.

Георгий СУДАКОВ

Шахтер

7

29

4.

Михаил МУДРИК

Шахтер

6

12

5.

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

5

13

6.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

5

27

Сергей РЫБАЛКА

Александрия

5

27

8.

Артем БОНДАРЕНКО

Шахтер

5

28

9.

Николай ГАЙДУЧИК

Верес

5

29

10.

Артем ДОВБИК

Днепр-1

5

30

Назарий РУСИН

Заря

5

30

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итоги сезона УПЛ Александр Пихаленок Днепр-1
Источник Sport.ua
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Gargantua
слишком много в Днепре зависело от химии в паре Пихаленок-Довбик.
не вытянули они весь чемп на себе
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