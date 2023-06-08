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Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 12:50 | Обновлено 08 июня 2023, 12:58
335
0

Лучшим бомбардиром УПЛ второй раз подряд стал Артем Довбик

Форварду днепрян не хватило всего одного мяча до повторения рекорда Генриха Мхитаряна

08 июня 2023, 12:50 | Обновлено 08 июня 2023, 12:58
335
0
Лучшим бомбардиром УПЛ второй раз подряд стал Артем Довбик
СК Днепр-1. Артем Довбик

Второй раз подряд лучшим бомбардиром УПЛ стал 25-летний форвард «Днепра-1» Артем Довбик, 24 раза поразивший ворота соперников. Всего одного гола не хватило ему до повторения рекордного для чемпионатов Украины результата Генриха Мхитаряна. И как тут не вспомнить о нереализованном пенальти в матче с «Черноморцем».

16 мячей Довбик забил с игры, 8 – с «точки», 11 – в осенней части сезона, 13 – в весенней, 10 – дома, 14 – в гостях, 9 – в первом тайме, 15 – во втором. В активе Артема три хет-трика и один дубль, две голевые серии из 4-х матчей и одна –из 5.

К слову, ранее дважды подряд выигрывали бомбардирскую гонку только Евгений Селезнев (2010/11, 2011/12), Алекс Тейшейра (2014/15, 2015/16) и Жуниор Мораес (2018/19, 2019/20).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры УПЛ-2022/23

Игрок

Клуб

Голы

Матчи

1 (1).

Артем ДОВБИК

Днепр-1

24 (8)

30

2 (-).

Назарий РУСИН

Заря

13

30

3 (-).

Таулянт СЕФЕРИ

Ворскла

13 (6)

28

4 (3).

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

12

27

5 (-).

Владислав ВАНАТ

Динамо

12 (1)

25

6 (-).

Даниил АЛЕФИРЕНКО

Заря/Черноморец

9

19

7(-).

Максим ПРЯДУН

Металлист

9

28

8 (-).

Даниил СИКАН

Шахтер

9 (1)

26

9 (-).

Артем БОНДАРЕНКО

Шахтер

9 (1)

28

10 (-).

Юрий КЛИМЧУК

Рух

9 (2)

27

* место в топ-10 в предыдущем сезоне.

Игроки, забившие 20 и более мячей в одном чемпионате Украины

Сезон

Игрок

Клуб

Голы

Матчи

2012/13

Генрих МХИТАРЯН

Шахтер

25 (1)

29

2022/23

Артем ДОВБИК

Днепр-1

24 (8)

30

2002/03

Максим ШАЦКИХ

Динамо

22 (1)

29

2015/16

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Шахтер

22 (5)

15

1997/98

Сергей РЕБРОВ

Динамо

22 (5)

29

2002/03

Алексей БЕЛИК

Шахтер

21

28

2017/18

Факундо ФЕРРЕЙРА

Шахтер

21 (1)

30

2000/01

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер

21 (4)

24

1996/97

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер

21 (6)

25

1994/95

Арсен АВАКОВ

Торпедо

21 (7)

33

1999/00

Максим ШАЦКИХ

Динамо

20 (1)

25

2013/14

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

20 (1)

25

2019/20

ЖУНИОР МОРАЕС

Шахтер

20 (1)

27

1995/96

Тимерлан ГУСЕЙНОВ

Черноморец

20 (1)

33

1996/97

Сергей РЕБРОВ

Динамо

20 (6)

30

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Источник Sport.ua
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