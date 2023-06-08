Лучшим бомбардиром УПЛ второй раз подряд стал Артем Довбик

Второй раз подряд лучшим бомбардиром УПЛ стал 25-летний форвард «Днепра-1» Артем Довбик, 24 раза поразивший ворота соперников. Всего одного гола не хватило ему до повторения рекордного для чемпионатов Украины результата Генриха Мхитаряна. И как тут не вспомнить о нереализованном пенальти в матче с «Черноморцем».

16 мячей Довбик забил с игры, 8 – с «точки», 11 – в осенней части сезона, 13 – в весенней, 10 – дома, 14 – в гостях, 9 – в первом тайме, 15 – во втором. В активе Артема три хет-трика и один дубль, две голевые серии из 4-х матчей и одна –из 5.

К слову, ранее дважды подряд выигрывали бомбардирскую гонку только Евгений Селезнев (2010/11, 2011/12), Алекс Тейшейра (2014/15, 2015/16) и Жуниор Мораес (2018/19, 2019/20).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры УПЛ-2022/23

Игрок Клуб Голы Матчи 1 (1). Артем ДОВБИК Днепр-1 24 (8) 30 2 (-). Назарий РУСИН Заря 13 30 3 (-). Таулянт СЕФЕРИ Ворскла 13 (6) 28 4 (3). Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 12 27 5 (-). Владислав ВАНАТ Динамо 12 (1) 25 6 (-). Даниил АЛЕФИРЕНКО Заря/Черноморец 9 19 7(-). Максим ПРЯДУН Металлист 9 28 8 (-). Даниил СИКАН Шахтер 9 (1) 26 9 (-). Артем БОНДАРЕНКО Шахтер 9 (1) 28 10 (-). Юрий КЛИМЧУК Рух 9 (2) 27

* место в топ-10 в предыдущем сезоне.

Игроки, забившие 20 и более мячей в одном чемпионате Украины