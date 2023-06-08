Лучшим бомбардиром УПЛ второй раз подряд стал Артем Довбик
Форварду днепрян не хватило всего одного мяча до повторения рекорда Генриха Мхитаряна
Второй раз подряд лучшим бомбардиром УПЛ стал 25-летний форвард «Днепра-1» Артем Довбик, 24 раза поразивший ворота соперников. Всего одного гола не хватило ему до повторения рекордного для чемпионатов Украины результата Генриха Мхитаряна. И как тут не вспомнить о нереализованном пенальти в матче с «Черноморцем».
16 мячей Довбик забил с игры, 8 – с «точки», 11 – в осенней части сезона, 13 – в весенней, 10 – дома, 14 – в гостях, 9 – в первом тайме, 15 – во втором. В активе Артема три хет-трика и один дубль, две голевые серии из 4-х матчей и одна –из 5.
К слову, ранее дважды подряд выигрывали бомбардирскую гонку только Евгений Селезнев (2010/11, 2011/12), Алекс Тейшейра (2014/15, 2015/16) и Жуниор Мораес (2018/19, 2019/20).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры УПЛ-2022/23
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Голы
|
Матчи
|
1 (1).
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
24 (8)
|
30
|
2 (-).
|
Назарий РУСИН
|
Заря
|
13
|
30
|
3 (-).
|
Таулянт СЕФЕРИ
|
Ворскла
|
13 (6)
|
28
|
4 (3).
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
12
|
27
|
5 (-).
|
Владислав ВАНАТ
|
Динамо
|
12 (1)
|
25
|
6 (-).
|
Даниил АЛЕФИРЕНКО
|
Заря/Черноморец
|
9
|
19
|
7(-).
|
Максим ПРЯДУН
|
Металлист
|
9
|
28
|
8 (-).
|
Даниил СИКАН
|
Шахтер
|
9 (1)
|
26
|
9 (-).
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Шахтер
|
9 (1)
|
28
|
10 (-).
|
Юрий КЛИМЧУК
|
Рух
|
9 (2)
|
27
* место в топ-10 в предыдущем сезоне.
Игроки, забившие 20 и более мячей в одном чемпионате Украины
|
Сезон
|
Игрок
|
Клуб
|
Голы
|
Матчи
|
2012/13
|
Генрих МХИТАРЯН
|
Шахтер
|
25 (1)
|
29
|
2022/23
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
24 (8)
|
30
|
2002/03
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
22 (1)
|
29
|
2015/16
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Шахтер
|
22 (5)
|
15
|
1997/98
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
22 (5)
|
29
|
2002/03
|
Алексей БЕЛИК
|
Шахтер
|
21
|
28
|
2017/18
|
Факундо ФЕРРЕЙРА
|
Шахтер
|
21 (1)
|
30
|
2000/01
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер
|
21 (4)
|
24
|
1996/97
|
Олег МАТВЕЕВ
|
Шахтер
|
21 (6)
|
25
|
1994/95
|
Арсен АВАКОВ
|
Торпедо
|
21 (7)
|
33
|
1999/00
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
20 (1)
|
25
|
2013/14
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
20 (1)
|
25
|
2019/20
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
20 (1)
|
27
|
1995/96
|
Тимерлан ГУСЕЙНОВ
|
Черноморец
|
20 (1)
|
33
|
1996/97
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
20 (6)
|
30
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