Зейнеп Сонмез – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала 100-тысячника в Сурбитоне
8 июня украинская теннисистка Дарья Снигур продолжит выступления на травяном турнире серии ITF W100 в Сурбитоне (Великобритания).
В 1/8 финала соревнований украинка сыграет с Зейнеп Сонмез (WTA 225) из Турции. Поединок состоится вторым запуском на корте №2 после матча Инглис – Голубич. Ориентировочное время начала встречи – 14:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли между собой 1 раз. Победу одержала украинка.
В следующем раунде 100-тысячника победительница матча встретится с Элизабет Мандлик (США, WTA 119) или Яниной Викмайер (Бельгия, WTA 140).
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