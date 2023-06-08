Зейнеп Сонмез – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 июня украинская теннисистка Дарья Снигур продолжит выступления на травяном турнире серии ITF W100 в Сурбитоне (Великобритания).

В 1/8 финала соревнований украинка сыграет с Зейнеп Сонмез (WTA 225) из Турции. Поединок состоится вторым запуском на корте №2 после матча Инглис – Голубич. Ориентировочное время начала встречи – 14:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли между собой 1 раз. Победу одержала украинка.

В следующем раунде 100-тысячника победительница матча встретится с Элизабет Мандлик (США, WTA 119) или Яниной Викмайер (Бельгия, WTA 140).

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