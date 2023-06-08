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Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 10:59 | Обновлено 08 июня 2023, 11:56
187
0

Рифет КАПИЧ: «Мечта – играть в Лиге чемпионов и за сборную Боснии»

Хавбек «Кривбасса» рассказал о своей футбольной мечте

08 июня 2023, 10:59 | Обновлено 08 июня 2023, 11:56
187
0
Рифет КАПИЧ: «Мечта – играть в Лиге чемпионов и за сборную Боснии»
ФК Кривбасс. Рифет Капич

27-летний боснийский полузащитник «Кривбасса» Рифет Капич ответил на несколько вопросов в виде блиц-опроса.

– Топовый клуб Независимой Украины?
– Для меня – «Кривбасс», а после него – «Динамо».

– Твоя футбольная мечта?
– Играть в Лиге чемпионов и за национальную сборную Боснии и Герцеговины.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– После моего тренера Вернидуба – коуч «Зари» Патрик Ван Леувен.

Отметим, что в минувшем сезоне Капич провел за «Кривбасс» 23 матча в украинской Премьер-лиге, в которых забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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Рифет Капич Кривбасс Кривой Рог сборная Боснии и Герцеговины по футболу Лига чемпионов
Источник ФК Кривбасс
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