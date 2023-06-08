Рифет КАПИЧ: «Мечта – играть в Лиге чемпионов и за сборную Боснии»

27-летний боснийский полузащитник «Кривбасса» Рифет Капич ответил на несколько вопросов в виде блиц-опроса.

– Топовый клуб Независимой Украины?

– Для меня – «Кривбасс», а после него – «Динамо».

– Твоя футбольная мечта?

– Играть в Лиге чемпионов и за национальную сборную Боснии и Герцеговины.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– После моего тренера Вернидуба – коуч «Зари» Патрик Ван Леувен.

Отметим, что в минувшем сезоне Капич провел за «Кривбасс» 23 матча в украинской Премьер-лиге, в которых забил 6 голов и сделал 2 ассиста.