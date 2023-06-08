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  4. Бернарду СИЛВА: «Сделаем все возможное, чтобы выиграть и войти в историю»
Лига чемпионов
08 июня 2023, 10:41 | Обновлено 08 июня 2023, 11:58
249
0

Бернарду СИЛВА: «Сделаем все возможное, чтобы выиграть и войти в историю»

Хавбек «Манчестер Сити» – о намерении оформить требл

08 июня 2023, 10:41 | Обновлено 08 июня 2023, 11:58
249
0
Бернарду СИЛВА: «Сделаем все возможное, чтобы выиграть и войти в историю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов против итальянского «Интера».

«Мы подошли к последнему месяцу сезона, зная, что это будет очень сложно, но мы подумали: мы боремся за все эти трофеи, давайте сделаем это и сделаем все возможное. И теперь мы сделаем все возможное, чтобы выиграть и войти в историю, взяв три титула. Особенно Лигу чемпионов, потому что это титул, который мы еще не выиграли», - сказал Бернарду Силва.

Матч «Манчестер Сити» – «Интер» состоится в субботу, 10 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

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Бернарду Силва Манчестер Сити - Интер Манчестер Сити Интер Милан Лига чемпионов
Источник УЕФА
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