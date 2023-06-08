Бернарду СИЛВА: «Сделаем все возможное, чтобы выиграть и войти в историю»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов против итальянского «Интера».

«Мы подошли к последнему месяцу сезона, зная, что это будет очень сложно, но мы подумали: мы боремся за все эти трофеи, давайте сделаем это и сделаем все возможное. И теперь мы сделаем все возможное, чтобы выиграть и войти в историю, взяв три титула. Особенно Лигу чемпионов, потому что это титул, который мы еще не выиграли», - сказал Бернарду Силва.

Матч «Манчестер Сити» – «Интер» состоится в субботу, 10 июня. Начало в 22:00 по Киеву.