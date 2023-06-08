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Чемпионат Украины
08 июня 2023, 08:56 |
533
0

ВИДЕО. О футболистах, которые пробовали себя в украинской политике

Футбол и политика иногда идут бок о бок

08 июня 2023, 08:56 |
533
0
ВИДЕО. О футболистах, которые пробовали себя в украинской политике
Twitter. Александр Шовковский и Виталий Кличко (справа)

Футбол и политика понятия, которые часто пересекаются. В случае с героями видео эти понятия даже объединились.

Вашему вниманию рассказ о людях футбола, которые пробовали себя в украинской политике, или пытались это сделать.

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Александр Шовковский Олег Блохин Андрей Шевченко Мирон Маркевич видео
Источник Sport.ua
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