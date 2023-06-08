Юрий ВЕРНИДУБ: «Раздражают вопросы о зарплате»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал, какие вопросы журналистов его раздражают.

«Их два. Первое – это когда спрашивают «Какая у вас зарплата?» (или у меня, или у футболистов), а второе – это когда просят прокомментировать игру соперника. Мне непонятно, почему вдруг я должен ее комментировать. Для меня, как тренера, главное – игра моей команды. А действия соперника пусть оценивает его тренер. Ведь мой коллега вкладывает долю своего труда – и делать какие-то выводы на этот счет трудно. Я ведь не нахожусь вместе с этим человеком.

Было ли желание подать в суд на кого-то из журналистов? Честно скажу: да, было. Это произошло в самом начале моей тренерской деятельности в луганской «Заре». Однако не буду говорить, на кого хотел подать и за что. В чем была причина? Говоришь одно, а потом человек выдергивает из контекста определенные вещи – и начинается недоразумение. Здесь тоже есть тонкая грань. Но я такой человек: как быстро воспламеняюсь, так же быстро и отхожу».