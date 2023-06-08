Другие новости08 июня 2023, 04:25 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июня
Важные события во всех видах спорта
08 июня 2023, 04:25 |
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В четверг, 8 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:30 Уругвай U-20 – Израиль U-20
00:00 Италия U-20 – Южная Корея U-20
ТЕННИС
16:00 Катерина Байндл – Дарья Астахова
17:30 Ига Свентек – Беатрис Хаддад Майя
18:00 Катарина Завацкая – Жасмин Паолини
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