СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июня

В четверг, 8 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:30 Уругвай U-20 – Израиль U-20

1.82 – 3.50 – 4.68

00:00 Италия U-20 – Южная Корея U-20

1.68 – 4.08 – 5.70

ТЕННИС

16:00 Катерина Байндл – Дарья Астахова

1.57 – 2.40

17:30 Ига Свентек – Беатрис Хаддад Майя

1.05 – 10.50

18:00 Катарина Завацкая – Жасмин Паолини

2.35 – 1.59