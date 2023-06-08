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08 июня 2023, 04:25 |
49
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июня

Важные события во всех видах спорта

08 июня 2023, 04:25 |
49
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 8 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:30 Уругвай U-20 – Израиль U-20

Favbet 1.82 – 3.50 – 4.68

00:00 Италия U-20 – Южная Корея U-20

Favbet 1.68 – 4.08 – 5.70

ТЕННИС

16:00 Катерина Байндл – Дарья Астахова

Favbet 1.57 – 2.40

17:30 Ига Свентек – Беатрис Хаддад Майя

Favbet 1.05 – 10.50

18:00 Катарина Завацкая – Жасмин Паолини

Favbet 2.35 – 1.59

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Источник Sport.ua
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