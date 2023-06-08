Украинский полузащитник ушел из Габалы и продолжит карьеру в Польше

Украинский хавбек Андрей Стрижак покинул ряды азербайджанского футбольного клуба «Габала».

Футболист сообщил, что он уже отправился в Польшу, где подпишет контракт с новым клубом.

«Никаких предложений от «Габалы» не было. C тренером и руководством не обмолвились ни словом. Это же правда. Мне никто ничего не говорил, никто ко мне не подходил и не общался. Прилетел в Польшу на переговоры. Какой клуб? Не могу сказать пока что», - отметил Стрижак.

В Украине Стрижак играл за киевский «Арсенал», «Шахтер» U-19, «Ворсклу» U-21, «Черноморец», «Горняк-Спорт», «Металлист» и донецкий «Олимпик».