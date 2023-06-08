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  4. Украинский полузащитник ушел из Габалы и продолжит карьеру в Польше
Польша
08 июня 2023, 03:23 |
69
0

Украинский полузащитник ушел из Габалы и продолжит карьеру в Польше

Андрей Стрижак отправился в Польшу на переговоры

08 июня 2023, 03:23 |
69
0
Украинский полузащитник ушел из Габалы и продолжит карьеру в Польше
azerisport.com. Андрей Стрижак

Украинский хавбек Андрей Стрижак покинул ряды азербайджанского футбольного клуба «Габала».

Футболист сообщил, что он уже отправился в Польшу, где подпишет контракт с новым клубом.

«Никаких предложений от «Габалы» не было. C тренером и руководством не обмолвились ни словом. Это же правда. Мне никто ничего не говорил, никто ко мне не подходил и не общался. Прилетел в Польшу на переговоры. Какой клуб? Не могу сказать пока что», - отметил Стрижак.

В Украине Стрижак играл за киевский «Арсенал», «Шахтер» U-19, «Ворсклу» U-21, «Черноморец», «Горняк-Спорт», «Металлист» и донецкий «Олимпик».

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Андрей Стрижак Габала
Источник Azerisport.com
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