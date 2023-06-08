Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Суперкамбека не случилось. Рууд дожал Руне в четвертьфинале Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
08 июня 2023, 00:30 |
188
0

Суперкамбека не случилось. Рууд дожал Руне в четвертьфинале Ролан Гаррос

Норвежец в четырех сетах обыграл датчанина

08 июня 2023, 00:30 |
188
0
Суперкамбека не случилось. Рууд дожал Руне в четвертьфинале Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Четвертая ракетка мира Каспер Рууд (Норвегия) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

В 1/4 финала Ролан Гаррос норвежец в четырех сетах обыграл Хольгера Руне (АТР 6) за 2 часа и 47 минут.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Хольгер Руне (Дания) [6] – Каспер Рууд (Норвегия) [4] – 1:6, 2:6, 6:3, 3:6

В первых двух сетах Каспер не заметил Хольгера на корте. В третьей партии Руне не без помощи Рууда вернулся в игру, однако в четвертом сете норвежский теннисист все-таки дожал своего соперника.

Это была 6-я встреча теннисистов. Рууд выиграл 5 поединков.

В прошлом году Каспер дошел до финала французского мейджора, где проиграл Рафаэлю Надалю.

В полуфинале Ролан Гаррос норвежец встретится с Александром Зверевым.

По теме:
Стали известны все участники 1/2 финала Ролан Гаррос у мужчин
Хольгер Руне – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Циципас и Бадоса нестандартным образом намекнули про отношения?
Каспер Рууд Хольгер Руне Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Динамо – о Жуниоре Мораесе: «Трус и лжец»
Футбол | 06 июня 2023, 23:41 7
Экс-игрок Динамо – о Жуниоре Мораесе: «Трус и лжец»
Экс-игрок Динамо – о Жуниоре Мораесе: «Трус и лжец»

Скандальные слова одного экс-легионера УПЛ о другом, который даже успел стать украинцем

И забивают, и отдают: лучшие игроки сезона по системе гол+пас
Футбол | 07 июня 2023, 17:24 7
И забивают, и отдают: лучшие игроки сезона по системе гол+пас
И забивают, и отдают: лучшие игроки сезона по системе гол+пас

Рассказываем о самых результативных футболистах минувшего сезона

Хаддад Майя одержала волевую победу над Жабер на пути в полуфинал РГ-2023
Теннис | 07.06.2023, 14:45
Хаддад Майя одержала волевую победу над Жабер на пути в полуфинал РГ-2023
Хаддад Майя одержала волевую победу над Жабер на пути в полуфинал РГ-2023
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
Футзал | 07.06.2023, 05:41
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
«Был день счастья». Зеленский рассказал о поставках самолетов F-16
Война | 07.06.2023, 10:28
«Был день счастья». Зеленский рассказал о поставках самолетов F-16
«Был день счастья». Зеленский рассказал о поставках самолетов F-16
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема перешел в Аль-Иттихад
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема перешел в Аль-Иттихад
06.06.2023, 21:46 11
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки»
Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки»
06.06.2023, 16:58 9
Теннис
Источник: Львов прекращает существование, Бессмертный возглавит Викторию
Источник: Львов прекращает существование, Бессмертный возглавит Викторию
06.06.2023, 22:43
Футбол
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
06.06.2023, 14:47 5
Другие виды
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бартулович – как крыса, бегущая с тонущего корабля»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бартулович – как крыса, бегущая с тонущего корабля»
06.06.2023, 21:40 20
Футбол
Глава WBC: «Очень сочувствую Фьюри»
Глава WBC: «Очень сочувствую Фьюри»
06.06.2023, 17:00 7
Бокс
Источник: Юрий Вирт покидает Верес и возглавит клуб Первой лиги
Источник: Юрий Вирт покидает Верес и возглавит клуб Первой лиги
06.06.2023, 22:23 4
Футбол
Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
06.06.2023, 14:03
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности