Суперкамбека не случилось. Рууд дожал Руне в четвертьфинале Ролан Гаррос
Норвежец в четырех сетах обыграл датчанина
Четвертая ракетка мира Каспер Рууд (Норвегия) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.
В 1/4 финала Ролан Гаррос норвежец в четырех сетах обыграл Хольгера Руне (АТР 6) за 2 часа и 47 минут.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Хольгер Руне (Дания) [6] – Каспер Рууд (Норвегия) [4] – 1:6, 2:6, 6:3, 3:6
В первых двух сетах Каспер не заметил Хольгера на корте. В третьей партии Руне не без помощи Рууда вернулся в игру, однако в четвертом сете норвежский теннисист все-таки дожал своего соперника.
Это была 6-я встреча теннисистов. Рууд выиграл 5 поединков.
В прошлом году Каспер дошел до финала французского мейджора, где проиграл Рафаэлю Надалю.
В полуфинале Ролан Гаррос норвежец встретится с Александром Зверевым.
BACK-TO-BACK PARIS SEMIFINALS ✊🇳🇴— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2023
Next up: Zverev #RolandGarros pic.twitter.com/MsAa92RyHK
RUUUUUUUUUD 🇳🇴 💪#RolandGarros | @CasperRuud98 pic.twitter.com/QmEJsWh55Z— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2023
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