Суперкамбека не случилось. Рууд дожал Руне в четвертьфинале Ролан Гаррос

Четвертая ракетка мира Каспер Рууд (Норвегия) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

В 1/4 финала Ролан Гаррос норвежец в четырех сетах обыграл Хольгера Руне (АТР 6) за 2 часа и 47 минут.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Хольгер Руне (Дания) [6] – Каспер Рууд (Норвегия) [4] – 1:6, 2:6, 6:3, 3:6

В первых двух сетах Каспер не заметил Хольгера на корте. В третьей партии Руне не без помощи Рууда вернулся в игру, однако в четвертом сете норвежский теннисист все-таки дожал своего соперника.

Это была 6-я встреча теннисистов. Рууд выиграл 5 поединков.

В прошлом году Каспер дошел до финала французского мейджора, где проиграл Рафаэлю Надалю.

В полуфинале Ролан Гаррос норвежец встретится с Александром Зверевым.