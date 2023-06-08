Лига конференций08 июня 2023, 00:40 |
159
0
ВИДЕО. Точный удар Боуэна принес Вест Хэму титул Лиги конференций
Решающий гол в ворота «Фиорентины» был забит на 90-й минуте финала
08 июня 2023, 00:40 |
159
0
7 июня в Праге на «Фортуна Арене» состоялся финал Лиги конференций, в котором «Фиорентина» проиграла «Вест Хэму» (1:2).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Точный удар Джаррода Боуэна принес «Вест Хэму» титул Лиги конференций.
Решающий гол в ворота «Фиорентины» был забит на 90-й минуте финала.
ГОЛ! 1:2. Джаррод Боуэн, 90 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 июня 2023, 17:32 13
«Боруссия» Дортмунд сообщила о продаже игрока
Футбол | 07 июня 2023, 22:06 15
Звездный аргентинский форвард продолжит карьеру в МЛС
Футбол | 07.06.2023, 22:40
Теннис | 07.06.2023, 16:45
Футбол | 07.06.2023, 23:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.06.2023, 16:40 6
06.06.2023, 14:47 5
06.06.2023, 21:40 20
06.06.2023, 11:55
07.06.2023, 06:12 11
Футзал
07.06.2023, 12:19 52
06.06.2023, 17:00 7