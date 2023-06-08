ВИДЕО. Точный удар Боуэна принес Вест Хэму титул Лиги конференций

7 июня в Праге на «Фортуна Арене» состоялся финал Лиги конференций, в котором «Фиорентина» проиграла «Вест Хэму» (1:2).

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Точный удар Джаррода Боуэна принес «Вест Хэму» титул Лиги конференций.

Решающий гол в ворота «Фиорентины» был забит на 90-й минуте финала.

ГОЛ! 1:2. Джаррод Боуэн, 90 мин.