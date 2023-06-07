ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины покинул клуб на Кипре
Игорь Худобяк ушел из «Этникоса»
38-летний украинский полузащитник Игорь Худобяк объявил об уходе из клуба на Кипре «Этникоса».
Худобяк присоединился к команде в январе 2019 года на правах свободного агента. Игорь провел 119 матчей, в которых отличился 10 голами и 2 ассистами. Ветеран играл с капитанской повязкой и показывал киприотам свою патриотическую позицию.
Ранее Худобяк выступал за «Черногору», франковский «Спартак», «Карпаты», «Ростов» и «Акжайик». В составе сборной Украины провел 6 матчей.
В сезоне 2022/23 «Этникос» занял третье место во втором по силе дивизиона Кипра и вернулся в элиту.
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