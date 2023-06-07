ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины покинул клуб на Кипре

38-летний украинский полузащитник Игорь Худобяк объявил об уходе из клуба на Кипре «Этникоса».

Худобяк присоединился к команде в январе 2019 года на правах свободного агента. Игорь провел 119 матчей, в которых отличился 10 голами и 2 ассистами. Ветеран играл с капитанской повязкой и показывал киприотам свою патриотическую позицию.

Ранее Худобяк выступал за «Черногору», франковский «Спартак», «Карпаты», «Ростов» и «Акжайик». В составе сборной Украины провел 6 матчей.

В сезоне 2022/23 «Этникос» занял третье место во втором по силе дивизиона Кипра и вернулся в элиту.