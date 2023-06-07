Источник: Алефиренко покинет Черноморец. Им интересуется бельгийский клуб

23-летний украинский футболист луганский «Зари» Даниил Алефиренко, который сейчас выступает за «Черноморец», покинет одесситов.

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, вингер вернется в луганскую команду, контракт с которой рассчитан еще на 1 год.

Однако есть вариант, что Алефиренко сменит клуб уже летом. В услугах футболиста заинтересован как минимум 1 клуб из Бельгии, однако какой конкретно не сообщается.

Арендное соглашение между «Зарей» и «Черноморцем» по Алефиренко рассчитано до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Даниил сыграл 16 матчей в УПЛ, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

Также «ТаТоТаке» сообщает, что Артур Авагимян, который выступает за «Черноморец» на правах аренды из «Александрии», останется еще на 1 сезон в составе «моряков».