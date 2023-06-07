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Украина. Премьер лига
07 июня 2023, 18:50 | Обновлено 07 июня 2023, 18:51
264
1

СМИ: Динамо продлило контракт с тренером вратарей

В клубе и дальше будет работать Михаил Михайлов

07 июня 2023, 18:50 | Обновлено 07 июня 2023, 18:51
264
1
СМИ: Динамо продлило контракт с тренером вратарей
ФК Динамо Киев. Михаил Михайлов

Киевское «Динамо» обновило договор о сотрудничестве с тренером вратарей Михаилом Михайловым.

Сообщается, что с 63-летним специалистов подписано новое соглашение сроком на 5 лет.

Михаил Михайлов тренирует голкиперов динамовского коллектива, начиная с 1993 года с перерывом в 2006-2009 годах.

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Михаил Михайлов Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Динамомания
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Комментарии 1
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Gargantua
довольно длительное время уже идут разговоры, что основная надежда ДК на вратарской позиции это Нещерет. 
Его наигрывают на сборах, доверяют место в основе и он играет очень слабо.
Тренер вратарей молодец.
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