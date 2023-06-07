СМИ: Динамо продлило контракт с тренером вратарей

Киевское «Динамо» обновило договор о сотрудничестве с тренером вратарей Михаилом Михайловым.

Сообщается, что с 63-летним специалистов подписано новое соглашение сроком на 5 лет.

Михаил Михайлов тренирует голкиперов динамовского коллектива, начиная с 1993 года с перерывом в 2006-2009 годах.