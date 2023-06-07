Украина. Премьер лига07 июня 2023, 18:50 | Обновлено 07 июня 2023, 18:51
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СМИ: Динамо продлило контракт с тренером вратарей
В клубе и дальше будет работать Михаил Михайлов
07 июня 2023, 18:50 | Обновлено 07 июня 2023, 18:51
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Киевское «Динамо» обновило договор о сотрудничестве с тренером вратарей Михаилом Михайловым.
Сообщается, что с 63-летним специалистов подписано новое соглашение сроком на 5 лет.
Михаил Михайлов тренирует голкиперов динамовского коллектива, начиная с 1993 года с перерывом в 2006-2009 годах.
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Его наигрывают на сборах, доверяют место в основе и он играет очень слабо.
Тренер вратарей молодец.