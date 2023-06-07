Англия07 июня 2023, 18:46 |
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Катарский шейх сделал последнее предложение о покупке МЮ
Ответа ждет до пятницы
07 июня 2023, 18:46 |
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Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани сделал новое, уже пятое предложение по покупке «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают английские СМИ.
При этом Аль Тани дал понять, что это предложение будет последним. Оно предусматривает выкуп всех 100% акций клуба и погашение всех долгов. Ответа шейх ждет до пятницы.
Предыдущее предложение Аль Тани составляло 5 миллиардов фунтов. Владельцы «Манчестер Юнайтед», американская семья Глейзеров, хочет получить за клуб 6 миллиардов.
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