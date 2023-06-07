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  4. Катарский шейх сделал последнее предложение о покупке МЮ
Англия
07 июня 2023, 18:46 |
499
1

Катарский шейх сделал последнее предложение о покупке МЮ

Ответа ждет до пятницы

07 июня 2023, 18:46 |
499
1
Катарский шейх сделал последнее предложение о покупке МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани сделал новое, уже пятое предложение по покупке «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают английские СМИ.

При этом Аль Тани дал понять, что это предложение будет последним. Оно предусматривает выкуп всех 100% акций клуба и погашение всех долгов. Ответа шейх ждет до пятницы.

Предыдущее предложение Аль Тани составляло 5 миллиардов фунтов. Владельцы «Манчестер Юнайтед», американская семья Глейзеров, хочет получить за клуб 6 миллиардов.

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Манчестер Юнайтед финансы Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани
Источник Sky Sports
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vh
Тут людям зп дають по 500млн, а цей халявщик хоче цілий клуб за 5 млрд)
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