Стал известен трансферный бюджет Баварии на летние трансферы

«Бавария» определилась с трансферным бюджетом на летнее трансферное окно. По информации немецких СМИ, чемпионы Германии готовы потратить 150 миллионов евро.

Данная сумма может быть увеличена за счет продажи своих игроков. Год назад «Бавария» летом потратила 140 миллионов евро.

Для главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля приоритетными позициями на усиление являются центральный форвард и опорный полузащитник.