Свёнтек в повторении прошлогоднего финала Ролан Гаррос обыграла Гауфф
Первая ракетка мира в седьмой раз подряд оказалась сильнее американки
7 июня состоялся матч 1/4 финала Открытого чемпиона Франции по теннису, в котором лицом к лицу встретились прошлогодние финалистки Ига Свёнтек (№1 WTA) и Кори Гауфф (№6 WTA).
Полька снова оказалась сильнее, в седьмой раз подряд обыграв американку.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Кори Гауфф (США) – 6:4, 6:2
Отметим, что Ига в третий раз вышла в полуфинал грунтового мейджора. Оба предыдущих раза завершались взятием титула. Для сохранения статуса первой ракетки мира польке нужно выйти в финал, а также ожидать поражения Арины Соболенко в полуфинале против Каролины Муховой, или выигрывать турнир.
В следующем раунде Свёнтек сразится против Беатрис Хаддад Майи (№14 WTA).
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