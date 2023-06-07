Свёнтек в повторении прошлогоднего финала Ролан Гаррос обыграла Гауфф

7 июня состоялся матч 1/4 финала Открытого чемпиона Франции по теннису, в котором лицом к лицу встретились прошлогодние финалистки Ига Свёнтек (№1 WTA) и Кори Гауфф (№6 WTA).

Полька снова оказалась сильнее, в седьмой раз подряд обыграв американку.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Ига Свёнтек (Польша) – Кори Гауфф (США) – 6:4, 6:2

Отметим, что Ига в третий раз вышла в полуфинал грунтового мейджора. Оба предыдущих раза завершались взятием титула. Для сохранения статуса первой ракетки мира польке нужно выйти в финал, а также ожидать поражения Арины Соболенко в полуфинале против Каролины Муховой, или выигрывать турнир.

В следующем раунде Свёнтек сразится против Беатрис Хаддад Майи (№14 WTA).