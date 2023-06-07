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  4. Свёнтек в повторении прошлогоднего финала Ролан Гаррос обыграла Гауфф
Ролан Гаррос
07 июня 2023, 16:34 | Обновлено 07 июня 2023, 16:42
963
1

Свёнтек в повторении прошлогоднего финала Ролан Гаррос обыграла Гауфф

Первая ракетка мира в седьмой раз подряд оказалась сильнее американки

07 июня 2023, 16:34 | Обновлено 07 июня 2023, 16:42
963
1
Свёнтек в повторении прошлогоднего финала Ролан Гаррос обыграла Гауфф
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

7 июня состоялся матч 1/4 финала Открытого чемпиона Франции по теннису, в котором лицом к лицу встретились прошлогодние финалистки Ига Свёнтек (№1 WTA) и Кори Гауфф (№6 WTA).

Полька снова оказалась сильнее, в седьмой раз подряд обыграв американку.

Ролан Гаррос. 1/4 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Кори Гауфф (США) – 6:4, 6:2

Отметим, что Ига в третий раз вышла в полуфинал грунтового мейджора. Оба предыдущих раза завершались взятием титула. Для сохранения статуса первой ракетки мира польке нужно выйти в финал, а также ожидать поражения Арины Соболенко в полуфинале против Каролины Муховой, или выигрывать турнир.

В следующем раунде Свёнтек сразится против Беатрис Хаддад Майи (№14 WTA).

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Кори Гауфф Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Stanislav Matusevych
Кінцівка матчу вийшла абсолютно односторонньою. Але щоб точно не дати шансів у фіналі білокацапському термінатору, Ізі варто ще додавати. Зовсім непереможною, як пару років тому, зараз на РГ вона не виглядає.
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