Стали известны все участники 1/2 финала Ролан Гаррос у мужчин
В верхней части сетки все было прогнозировано, в нижней – не совсем
Во вторник и среду на кортах Открытого чемпионата Франции по теннису завершились матчи 1/4 финала в мужском одиночном разряде.
Во вторник лидеры своей половины сетки Новак Джокович и Карлос Алькарас добыли ожидаемые победы над Кареном Хачановым и Стефаносом Циципасом соответственно.
В среду Александр Зверев разобрался с Томасом Мартином Этчеверри, а Каспер Рууд второй год подряд остановил Хольгера Руне.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Стефанос Циципас [5] – 6:2, 6:1, 7:6(5)
Новак Джокович [3] – Карен Хачанов [11] – 4:6, 7:6(0), 6:2, 6:4
Нижняя часть сетки
Каспер Рууд [4] – Хольгер Руне [6] – 6:1, 6:2, 3:6, 6:3
Александр Зверев [22] – Томас Мартин Этчеверри – 6:4, 3:6, 6:3, 6:4
Ролан Гаррос. Пары 1/2 финала
Карлос Алькарас [1] – Новак Джокович [3]
Каспер Рууд [4] – Александр Зверев [22]
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