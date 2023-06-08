Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стали известны все участники 1/2 финала Ролан Гаррос у мужчин
Ролан Гаррос
08 июня 2023, 00:55 |
149
0

Стали известны все участники 1/2 финала Ролан Гаррос у мужчин

В верхней части сетки все было прогнозировано, в нижней – не совсем

08 июня 2023, 00:55 |
149
0
Стали известны все участники 1/2 финала Ролан Гаррос у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Во вторник и среду на кортах Открытого чемпионата Франции по теннису завершились матчи 1/4 финала в мужском одиночном разряде.

Во вторник лидеры своей половины сетки Новак Джокович и Карлос Алькарас добыли ожидаемые победы над Кареном Хачановым и Стефаносом Циципасом соответственно.

В среду Александр Зверев разобрался с Томасом Мартином Этчеверри, а Каспер Рууд второй год подряд остановил Хольгера Руне.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Стефанос Циципас [5] – 6:2, 6:1, 7:6(5)
Новак Джокович [3] – Карен Хачанов [11] – 4:6, 7:6(0), 6:2, 6:4

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [4] – Хольгер Руне [6] – 6:1, 6:2, 3:6, 6:3
Александр Зверев [22] – Томас Мартин Этчеверри – 6:4, 3:6, 6:3, 6:4

Ролан Гаррос. Пары 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Новак Джокович [3]
Каспер Рууд [4] – Александр Зверев [22]

По теме:
Суперкамбека не случилось. Рууд дожал Руне в четвертьфинале Ролан Гаррос
Хольгер Руне – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Циципас и Бадоса нестандартным образом намекнули про отношения?
Карен Хачанов Александр Зверев Стефанос Циципас Каспер Рууд Новак Джокович Хольгер Руне Карлос Алькарас (теннисист) Томас Мартин Этчеверри Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свёнтек в повторении прошлогоднего финала Ролан Гаррос обыграла Гауфф
Теннис | 07 июня 2023, 16:34 2
Свёнтек в повторении прошлогоднего финала Ролан Гаррос обыграла Гауфф
Свёнтек в повторении прошлогоднего финала Ролан Гаррос обыграла Гауфф

Первая ракетка мира в седьмой раз подряд оказалась сильнее американки

Прощайте, шпоры? Гарри Кейн согласился на переход в испанский гранд
Футбол | 07 июня 2023, 06:12 9
Прощайте, шпоры? Гарри Кейн согласился на переход в испанский гранд
Прощайте, шпоры? Гарри Кейн согласился на переход в испанский гранд

Звезда английского футбола готов стать футболистом мадридского «Реала»

«Был день счастья». Зеленский рассказал о поставках самолетов F-16
Война | 07.06.2023, 10:28
«Был день счастья». Зеленский рассказал о поставках самолетов F-16
«Был день счастья». Зеленский рассказал о поставках самолетов F-16
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
Футзал | 07.06.2023, 05:41
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
Поработает с Роналду? Луческу предложили возглавить Аль-Наср
Футбол | 07.06.2023, 17:06
Поработает с Роналду? Луческу предложили возглавить Аль-Наср
Поработает с Роналду? Луческу предложили возглавить Аль-Наср
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема перешел в Аль-Иттихад
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема перешел в Аль-Иттихад
06.06.2023, 21:46 11
Футбол
Александр ДОЛГОПОЛОВ: Соболенко высмеивает все, через что проходит Украина
Александр ДОЛГОПОЛОВ: Соболенко высмеивает все, через что проходит Украина
06.06.2023, 19:27 9
Теннис
Экс-игрок Динамо – о Жуниоре Мораесе: «Трус и лжец»
Экс-игрок Динамо – о Жуниоре Мораесе: «Трус и лжец»
06.06.2023, 23:41 7
Футбол
«Посмотрите на ее ухмылку». В Сети раскритиковали Соболенко
«Посмотрите на ее ухмылку». В Сети раскритиковали Соболенко
06.06.2023, 18:28 1
Теннис
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
06.06.2023, 15:46 48
Теннис
Аутсайдер № 1? Как Лутону продолжить свою сказку и не вылететь из АПЛ-23/24
Аутсайдер № 1? Как Лутону продолжить свою сказку и не вылететь из АПЛ-23/24
06.06.2023, 08:11 5
Футбол
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
06.06.2023, 11:44
Футбол
ВИДЕО. Зрители на Ролан Гаррос освистали Свитолину после матча с Соболенко
ВИДЕО. Зрители на Ролан Гаррос освистали Свитолину после матча с Соболенко
06.06.2023, 16:40 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности