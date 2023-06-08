Стали известны все участники 1/2 финала Ролан Гаррос у мужчин

Во вторник и среду на кортах Открытого чемпионата Франции по теннису завершились матчи 1/4 финала в мужском одиночном разряде.

Во вторник лидеры своей половины сетки Новак Джокович и Карлос Алькарас добыли ожидаемые победы над Кареном Хачановым и Стефаносом Циципасом соответственно.

В среду Александр Зверев разобрался с Томасом Мартином Этчеверри, а Каспер Рууд второй год подряд остановил Хольгера Руне.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Стефанос Циципас [5] – 6:2, 6:1, 7:6(5)

Новак Джокович [3] – Карен Хачанов [11] – 4:6, 7:6(0), 6:2, 6:4

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [4] – Хольгер Руне [6] – 6:1, 6:2, 3:6, 6:3

Александр Зверев [22] – Томас Мартин Этчеверри – 6:4, 3:6, 6:3, 6:4

Ролан Гаррос. Пары 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Новак Джокович [3]

Каспер Рууд [4] – Александр Зверев [22]