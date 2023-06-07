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Украина. Премьер лига
07 июня 2023, 15:59 | Обновлено 07 июня 2023, 16:06
765
1

Апелляционный суд отменил запрет на проведение выборов руководства УАФ

Аннулировано решение Печерского районного суда города Киев

07 июня 2023, 15:59 | Обновлено 07 июня 2023, 16:06
765
1
Апелляционный суд отменил запрет на проведение выборов руководства УАФ
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Киевский апелляционный суд своим решение от 24 мая 2023 года отменил решение Печерского районного суда города Киев о запрете проведения на очередном Конгрессе Украинской ассоциации футбола выборов президента и других лиц в руководстве ассоциации.

Впрочем, дело передано на дальнейшее рассмотрение вновь в суд первой инстанции – то есть, просьба УАФ полностью не удовлетворена.

Печерский суд города Киева, напомним, осенью прошлого года запретил УАФ проводить на Конгрессе избрание Президента организации, первых вице-президентов, вице-президентов, а также членов Исполнительного комитета и аудиторского органа УАФ.

Данный Конгресс планировался на 7 марта 2022 года, но затем был перенесен на неопределенный срок.

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Украинская ассоциация футбола
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