Апелляционный суд отменил запрет на проведение выборов руководства УАФ

Киевский апелляционный суд своим решение от 24 мая 2023 года отменил решение Печерского районного суда города Киев о запрете проведения на очередном Конгрессе Украинской ассоциации футбола выборов президента и других лиц в руководстве ассоциации.

Впрочем, дело передано на дальнейшее рассмотрение вновь в суд первой инстанции – то есть, просьба УАФ полностью не удовлетворена.

Печерский суд города Киева, напомним, осенью прошлого года запретил УАФ проводить на Конгрессе избрание Президента организации, первых вице-президентов, вице-президентов, а также членов Исполнительного комитета и аудиторского органа УАФ.

Данный Конгресс планировался на 7 марта 2022 года, но затем был перенесен на неопределенный срок.