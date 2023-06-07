Апелляционный суд отменил запрет на проведение выборов руководства УАФ
Аннулировано решение Печерского районного суда города Киев
Киевский апелляционный суд своим решение от 24 мая 2023 года отменил решение Печерского районного суда города Киев о запрете проведения на очередном Конгрессе Украинской ассоциации футбола выборов президента и других лиц в руководстве ассоциации.
Впрочем, дело передано на дальнейшее рассмотрение вновь в суд первой инстанции – то есть, просьба УАФ полностью не удовлетворена.
Печерский суд города Киева, напомним, осенью прошлого года запретил УАФ проводить на Конгрессе избрание Президента организации, первых вице-президентов, вице-президентов, а также членов Исполнительного комитета и аудиторского органа УАФ.
Данный Конгресс планировался на 7 марта 2022 года, но затем был перенесен на неопределенный срок.
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