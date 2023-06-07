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  4. Дальше без украинок. Определены все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
07 июня 2023, 16:45 |
1252
0

Дальше без украинок. Определены все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос

Элина Свитолина завершила борьбу в четвертьфинале

07 июня 2023, 16:45 |
1252
0
Дальше без украинок. Определены все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Во вторник и среду на кортах Открытого чемпионата Франции по теннису завершились матчи 1/4 финала в женском одиночном разряде.

Во вторник Элина Свитолина проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко, а Каролина Мухова разобралась с Анастасией Павлюченковой.

В среду Беатрис Хаддад Майя одержала волевую победу над Онс Жабер, а в повторении прошлогоднего финала Ига Свёнтек снова оказалась сильнее Кори Гауфф.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Кори Гауфф [6] – 6:4, 6:2
Беатрис Хаддад Майя [14] – Онс Жабер [7] – 3:6, 7:6(5), 6:1

Нижняя часть сетки

Каролина Мухова – Анастасия Павлюченкова [SR] – 7:5, 6:2
Арина Соболенко [2] – Элина Свитолина [SR] – 6:4, 6:4

Ролан Гаррос. Пары 1/2 финала

Ига Свёнтек [1] – Беатрис Хаддад Майя [14]
Каролина Мухова – Арина Соболенко [2]

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Элина Свитолина Анастасия Павлюченкова Беатрис Хаддад Майя Арина Соболенко Кори Гауфф Каролина Мухова Ига Свёнтек Онс Жабер Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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