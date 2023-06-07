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WTA
07 июня 2023, 15:30 |
477
0

Свитолина и Монфис выступят на турнире в Вашингтоне

Элина попала в заявку первого совместного турнира категории 500 для мужчин и женщин

07 июня 2023, 15:30 |
477
0
Свитолина и Монфис выступят на турнире в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина попала в заявку хардового турнира WTA 500, который с 31 июля по 6 августа состоится в Вашингтоне.

Также туда заявлены Коко Гауфф, Джессика Пегула, Слован Стивенс, Виктория Азаренко, Каролин Гарсия и другие.

Отметим, что это будет первый совместный турнир категории 500 для мужчин и женщин. В списке ATP фигурируют такие имена, как Ник Кирьос, Даниил Медведев, Тэйлор Фритц, Фрэнсис Тиафо, Феликс Оже-Альяссим, Энди Маррей, Григор Димитров и Гаэль Монфис.

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WTA Вашингтон ATP Вашингтон Элина Свитолина
Источник Sport.ua
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