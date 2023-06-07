Свитолина и Монфис выступят на турнире в Вашингтоне
Элина попала в заявку первого совместного турнира категории 500 для мужчин и женщин
Украинская теннисистка Элина Свитолина попала в заявку хардового турнира WTA 500, который с 31 июля по 6 августа состоится в Вашингтоне.
Также туда заявлены Коко Гауфф, Джессика Пегула, Слован Стивенс, Виктория Азаренко, Каролин Гарсия и другие.
Отметим, что это будет первый совместный турнир категории 500 для мужчин и женщин. В списке ATP фигурируют такие имена, как Ник Кирьос, Даниил Медведев, Тэйлор Фритц, Фрэнсис Тиафо, Феликс Оже-Альяссим, Энди Маррей, Григор Димитров и Гаэль Монфис.
🇦🇺 Nick Kyrgios— Mubadala Citi DC Open (@mubadalacitidc) June 7, 2023
Daniil Medvedev
🇺🇸 Taylor Fritz
🇺🇸 Coco Gauff
🇺🇸 Jessica Pegula
🇺🇸 Frances Tiafoe
🇺🇸 Sloane Stephens
🇨🇦 Felix Auger-Aliassime
🇬🇧 Andy Murray
Victoria Azarenka
🇺🇦 Elina Svitolina
🇧🇬 Grigor Dimitrov
🇫🇷 Gael Monfils
🇫🇷 Caroline Garcia#MubadalaCitiDCOpen
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карлитос впервые вышел в полуфинал французского мейджора
Украинка даже не посмотрела в сторону соперницы после завершения матча