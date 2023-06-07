ЗИНЧЕНКО: «Когда играешь хорошо, чувствуешь уверенность»

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился впечатлениями от игр «канониров» в сезоне-2022/2023 с «Тоттенхэмом» (2:0), «Манчестер Юнайтед» (3:2) и «Ньюкаслом» (2:0).

О матче с «Тоттенхэмом»

– Я думаю, что мы все очень хорошо выступили в первом тайме. Когда вы хорошо играете как команда, просто чувствуете эту уверенность. Мы делали все правильно. Я имею в виду, что все на своих позициях, мы не теряем мяч. Если вы играете хорошо против любой команды, и неважно дерби это или нет, то их фанаты будут безумны. Чтобы сделать их таковыми, вам нужно играть хорошо. Как хорошо играть? Просто играйте с уверенностью.

Приятно играть в хорошо прессингующей команде. Когда играешь хорошо, чувствуешь уверенность. В таких моментах нужно продолжать и не совершать глупых ошибок.

О матче с «Манчестер Юнайтед»

– Мы играли дома. Я чувствовал, что никто не может победить нас здесь. С такой энергией, с нашими фанатами, уверенностью. Мы верили до конца, пробовали создавать моменты.

О матче с «Ньюкаслом»

– Все видят этот пас в коридор и думают: «Вау, посмотрите на Зинченко». Нет. Это о позиции Джаки, ведь до того, как он получил мяч, он верил, что передача может пройти. Джака находился в правильной позиции. Его первое касание правой ногой тоже очень важно, – заявил Зинченко.

Напомним, «Арсенал» в итоговой таблице АПЛ-2022/2023 занял второе место, пропустив вперед себя лишь «Манчестер Сити», который стал чемпионом третий год подряд.