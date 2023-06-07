Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЗИНЧЕНКО: «Когда играешь хорошо, чувствуешь уверенность»
Англия
07 июня 2023, 14:56 | Обновлено 07 июня 2023, 15:02
258
0

ЗИНЧЕНКО: «Когда играешь хорошо, чувствуешь уверенность»

Украинец – о силе «Арсенала» в некоторых принципиальных матчах АПЛ

07 июня 2023, 14:56 | Обновлено 07 июня 2023, 15:02
258
0
ЗИНЧЕНКО: «Когда играешь хорошо, чувствуешь уверенность»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился впечатлениями от игр «канониров» в сезоне-2022/2023 с «Тоттенхэмом» (2:0), «Манчестер Юнайтед» (3:2) и «Ньюкаслом» (2:0).

О матче с «Тоттенхэмом»

– Я думаю, что мы все очень хорошо выступили в первом тайме. Когда вы хорошо играете как команда, просто чувствуете эту уверенность. Мы делали все правильно. Я имею в виду, что все на своих позициях, мы не теряем мяч. Если вы играете хорошо против любой команды, и неважно дерби это или нет, то их фанаты будут безумны. Чтобы сделать их таковыми, вам нужно играть хорошо. Как хорошо играть? Просто играйте с уверенностью.

Приятно играть в хорошо прессингующей команде. Когда играешь хорошо, чувствуешь уверенность. В таких моментах нужно продолжать и не совершать глупых ошибок.

О матче с «Манчестер Юнайтед»

– Мы играли дома. Я чувствовал, что никто не может победить нас здесь. С такой энергией, с нашими фанатами, уверенностью. Мы верили до конца, пробовали создавать моменты.

О матче с «Ньюкаслом»

– Все видят этот пас в коридор и думают: «Вау, посмотрите на Зинченко». Нет. Это о позиции Джаки, ведь до того, как он получил мяч, он верил, что передача может пройти. Джака находился в правильной позиции. Его первое касание правой ногой тоже очень важно, – заявил Зинченко.

Напомним, «Арсенал» в итоговой таблице АПЛ-2022/2023 занял второе место, пропустив вперед себя лишь «Манчестер Сити», который стал чемпионом третий год подряд.

По теме:
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Цыганкова шесть ассистов, а из него Месси делают»
Селезнев рассказал, кто не сможет приехать на его прощальный матч
ФОТО. Шевченко и Зинченко посетили лицей на деоккупированной Черниговщине
Александр Зинченко
Источник ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
Футбол | 06 июня 2023, 19:05 21
В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева

Евгений Селезнев забил пять голов и реализовал решающий пенальти

Глава WBC: «Очень сочувствую Фьюри»
Бокс | 06 июня 2023, 17:00 5
Глава WBC: «Очень сочувствую Фьюри»
Глава WBC: «Очень сочувствую Фьюри»

Маурисио Сулейман – о ситуации, в которой находится британский чемпион

Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
Другие виды | 06.06.2023, 14:47
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
Ван Леувен подтвердил: Заря близка к выкупу контракта форварда Герреро
Футбол | 07.06.2023, 11:10
Ван Леувен подтвердил: Заря близка к выкупу контракта форварда Герреро
Ван Леувен подтвердил: Заря близка к выкупу контракта форварда Герреро
Шабанов может перейти в Полесье
Футбол | 07.06.2023, 09:28
Шабанов может перейти в Полесье
Шабанов может перейти в Полесье
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
06.06.2023, 11:44
Футбол
Надоело ждать. WBC готовится объявить для Фьюри обязательного претендента
Надоело ждать. WBC готовится объявить для Фьюри обязательного претендента
05.06.2023, 19:45 7
Бокс
Уйдет из Полесья? Юрий Максимов согласился возглавить клуб Второй лиги
Уйдет из Полесья? Юрий Максимов согласился возглавить клуб Второй лиги
05.06.2023, 22:43 5
Футбол
Украина разгромила Египет на старте чемпионата мира 2023 по socca
Украина разгромила Египет на старте чемпионата мира 2023 по socca
05.06.2023, 18:52 2
Другие виды
Цуренко снялась с игры в первой партии матча 1/8 финала РГ против Свентек
Цуренко снялась с игры в первой партии матча 1/8 финала РГ против Свентек
05.06.2023, 21:23 24
Теннис
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
06.06.2023, 11:55
Футбол
Прощайте, шпоры? Гарри Кейн согласился на переход в испанский гранд
Прощайте, шпоры? Гарри Кейн согласился на переход в испанский гранд
07.06.2023, 06:12 8
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки»
Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки»
06.06.2023, 16:58 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности