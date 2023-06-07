Дарья Снигур – Кимберли Биррелл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№164 WTA) начнет выступления на травяном 100-тысячнике ITF в Сурбитоне.

В первом круге украинка сыграет с четвертой сеяной Кимберли Биррелл из Австралии (№110 WTA). Время начала матча – 15:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Зейнеп Сонмез (№225 WTA) или Присциллы Хон (№154 WTA).

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