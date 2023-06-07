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Украина. Премьер лига
07 июня 2023, 14:15 | Обновлено 07 июня 2023, 14:21
153
0

УПЛ-2023/2024: базовая дата старта – 29 июля

Клубы получили проект плана-календаря

07 июня 2023, 14:15 | Обновлено 07 июня 2023, 14:21
153
0
УПЛ-2023/2024: базовая дата старта – 29 июля
УПЛ

Новый сезон в Украинской Премьер-лиге должен взять старт 29 июля. Именно этот день прописан базовым для проведения матчей 1-го тура сезона-2023/2024 в проекте плана-календаря, который получили все клубы.

В первой части чемпионата должно быть проведено 17 туров. Последний тур в 2023 году намечен на 9 декабря. Во второй части сезона будет 13 туров. Сезон в 2024 году возьмет рестарт 24 февраля, а поединки 30-го тура должны пройти 18 мая.

В сезоне-2023/2024 также запланировано проведение розыгрыша Кубка Украины. На 16 августа намечена 1/16 финала, на 27 сентября - 1/8 финала, на 1 ноября - четвертьфиналы, на 3 апреля 2024 года – полуфиналы. Проведение финала планируется на 25 мая.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ
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