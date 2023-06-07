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  4. Леся ЦУРЕНКО: «Я очень довольна собой – выносливая, быстрая и прогрессирую»
WTA
07 июня 2023, 14:25 |
755
2

Леся ЦУРЕНКО: «Я очень довольна собой – выносливая, быстрая и прогрессирую»

Украинка радуется тому, как сложился грунтовый сезон

07 июня 2023, 14:25 |
755
2
Леся ЦУРЕНКО: «Я очень довольна собой – выносливая, быстрая и прогрессирую»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Несмотря на то, что из-за проблем со здоровьем украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с матча Ролан Гаррос против Иги Свентек, спортсменка очень довольна тем, как прошел ее грунтовый сезон.

«Был хороший турнир Ролан Гаррос и, в общем, весь грунтовый сезон был неожиданно для меня хорошим. Я очень хорошо себя чувствую: физически сильная и здоровая, если говорить о частях тела. Все очень классно: я выносливая и быстрая. Просматриваю матчи и вижу это и то, насколько я добавила во многих показателях. Вот поэтому у меня есть такие результаты».

«Это совсем другие ощущения, когда удается выигрывать поединки – 6:1, 6:1, а не в трех сетах за три часа. Плюс еще такие соперницы были на этом турнире. Поэтому, в общем, я очень довольна собой, даже тем, как я прогрессирую. Возможно, многие люди от меня не ожидают того, что я буду прогрессировать в таком возрасте, но я действительно это делаю. И я прибавляю в игре, и это происходит очень быстро. Я довольна и буду продолжать работать».

«Ближайшие планы? Я заявлена на турнир в Ноттингеме, который будет проходить на следующей неделе, но 90% не буду играть на нем. Далее идет вся английская серия на траве: поеду в Бирмингем, в Истборн и на Уимблдон», – сказала Цуренко.

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Леся Цуренко
Источник Суспильне спорт
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Комментарии 2
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Лина Битюкова
Ну очень последовательно...Учитывая,что два дня назад Лесе измеряли давление..А она сказала,что ее тело не готово....
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