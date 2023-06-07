WTA07 июня 2023, 13:47 |
438
2
Завацкая выиграла первый матч в основе турнира WTA 125 в Хорватии
Катарина оказалась сильнее Лауры Пигосси из Бразилии
07 июня 2023, 13:47 |
438
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) добыла еще одну победу на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).
В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла Лауру Пигосси из Бразилии (№139 WTA).
Макарска. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Лаура Пигосси (Бразилия) – 6:3, 6:4
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Завацкая сыграет против второй сеяной Жасмин Паолини из Италии (№53 WTA).
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Чи зможе виграти в Паоліні велике питання. Не дуже вірю, але радий помилитися.