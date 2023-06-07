Завацкая выиграла первый матч в основе турнира WTA 125 в Хорватии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) добыла еще одну победу на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).

В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла Лауру Пигосси из Бразилии (№139 WTA).

Макарска. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – Лаура Пигосси (Бразилия) – 6:3, 6:4

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Завацкая сыграет против второй сеяной Жасмин Паолини из Италии (№53 WTA).