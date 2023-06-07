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  4. Завацкая выиграла первый матч в основе турнира WTA 125 в Хорватии
WTA
07 июня 2023, 13:47 |
438
2

Завацкая выиграла первый матч в основе турнира WTA 125 в Хорватии

Катарина оказалась сильнее Лауры Пигосси из Бразилии

07 июня 2023, 13:47 |
438
2
Завацкая выиграла первый матч в основе турнира WTA 125 в Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) добыла еще одну победу на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).

В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла Лауру Пигосси из Бразилии (№139 WTA).

Макарска. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Лаура Пигосси (Бразилия) – 6:3, 6:4

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Завацкая сыграет против второй сеяной Жасмин Паолини из Италии (№53 WTA).

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Катарина Завацкая Лаура Пигосси WTA Макарска
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
Катарина досить легко виграла у суперниці свого рівня і повернулася в другу сотню. З чим її і поздоровляємо.
Чи зможе виграти в Паоліні велике питання. Не дуже вірю, але радий помилитися.
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+1
Володимир Коваленко
Тільки стійкість , зосередженість , влучність потрібна для Паоліні
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+1
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