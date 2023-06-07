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  4. Сергей РЕБРОВ: «Это вы ждали меня два года. Я эти два года работал»
Чемпионат Европы
07 июня 2023, 13:30 |
1416
1

Сергей РЕБРОВ: «Это вы ждали меня два года. Я эти два года работал»

Тренер не очень доволен работой СМИ

07 июня 2023, 13:30 |
1416
1
Сергей РЕБРОВ: «Это вы ждали меня два года. Я эти два года работал»
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Новый тренер сборной Украины Сергей Ребров выразил недовольство тем, как последние полтора-два года развивалась ситуация вокруг освещения в СМИ его возможного назначения в национальную команду.

«Это, возможно, вы (журналисты - прим) ждали меня два года. Я эти два года работал. Я слышал про интерес УАФ, но у меня был контракт, который закончился и теперь я тут. Это вы, журналисты, создали эту атмосферу, а не я. Вы создали».

«Про эти слухи про меня или другого тренера. У меня был контракт, а сейчас я тут. Что будет дальше – посмотрим», – сказал Ребров.

Тренер подписал контракт на три года.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Источник Sport.ua
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onco-clown
Конкретно так высказывается, по мужски: кратко и четко.
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