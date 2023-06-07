Сергей РЕБРОВ: «Это вы ждали меня два года. Я эти два года работал»
Тренер не очень доволен работой СМИ
Новый тренер сборной Украины Сергей Ребров выразил недовольство тем, как последние полтора-два года развивалась ситуация вокруг освещения в СМИ его возможного назначения в национальную команду.
«Это, возможно, вы (журналисты - прим) ждали меня два года. Я эти два года работал. Я слышал про интерес УАФ, но у меня был контракт, который закончился и теперь я тут. Это вы, журналисты, создали эту атмосферу, а не я. Вы создали».
«Про эти слухи про меня или другого тренера. У меня был контракт, а сейчас я тут. Что будет дальше – посмотрим», – сказал Ребров.
Тренер подписал контракт на три года.
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