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  4. Национальная сборная и Евро U-21. Ребров рассказал, как поделить игроков
Украина. Премьер лига
07 июня 2023, 13:15 | Обновлено 07 июня 2023, 13:18
2304
3

Национальная сборная и Евро U-21. Ребров рассказал, как поделить игроков

Тренер пока не знает, кто поедет на молодежный Евро

07 июня 2023, 13:15 | Обновлено 07 июня 2023, 13:18
2304
3
Национальная сборная и Евро U-21. Ребров рассказал, как поделить игроков
УАФ

Новый тренер сборной Украины Сергей Ребров пока не готов сказать, поедут ли игроки национальной сборной на молодежный Евро-2023, который стартует после матчей команды Реброва.

В частности, по возрасту сыграть на Евро U-21 могут Анатолий Трубин, Илья Забарный, Георгий Судаков, Михаил Мудрик и Владислав Ванат.

«Я общался с Русланом Ротанем по поводу игроков. Я считаю, что нужно понять, какая сборная в приоритете. Я считаю, что приоритет - национальной сборной. Но посмотрим. Если кто-то считает, что с Мальтой можно сыграть любыми игроками, то мы уже в 2017 уже играли... (Украина проиграла 0:1 контрольный матч - прим)».

«Евро молодежный стартует 21 июня, так что посмотрим после нашей игры 19 числа. Тогда и решим», — сказал Ребров.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua
надо определиться, кто может претендовать на место в основе сборной, а кто на банке будет сидеть.
Для первой сборной будет более полезна игра ближайшего резерва на юношеском Евро вместо сидения в запасе.
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+1
Злий Глобинець
Починається... Пріоритетом має бути офіційний турнір - Чемпіонат Європи U21. А товарняки та відбори з Мальтою - якось несерйозно...
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+1
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