Национальная сборная и Евро U-21. Ребров рассказал, как поделить игроков
Тренер пока не знает, кто поедет на молодежный Евро
Новый тренер сборной Украины Сергей Ребров пока не готов сказать, поедут ли игроки национальной сборной на молодежный Евро-2023, который стартует после матчей команды Реброва.
В частности, по возрасту сыграть на Евро U-21 могут Анатолий Трубин, Илья Забарный, Георгий Судаков, Михаил Мудрик и Владислав Ванат.
«Я общался с Русланом Ротанем по поводу игроков. Я считаю, что нужно понять, какая сборная в приоритете. Я считаю, что приоритет - национальной сборной. Но посмотрим. Если кто-то считает, что с Мальтой можно сыграть любыми игроками, то мы уже в 2017 уже играли... (Украина проиграла 0:1 контрольный матч - прим)».
«Евро молодежный стартует 21 июня, так что посмотрим после нашей игры 19 числа. Тогда и решим», — сказал Ребров.
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