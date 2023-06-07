Национальная сборная и Евро U-21. Ребров рассказал, как поделить игроков

Новый тренер сборной Украины Сергей Ребров пока не готов сказать, поедут ли игроки национальной сборной на молодежный Евро-2023, который стартует после матчей команды Реброва.

В частности, по возрасту сыграть на Евро U-21 могут Анатолий Трубин, Илья Забарный, Георгий Судаков, Михаил Мудрик и Владислав Ванат.

«Я общался с Русланом Ротанем по поводу игроков. Я считаю, что нужно понять, какая сборная в приоритете. Я считаю, что приоритет - национальной сборной. Но посмотрим. Если кто-то считает, что с Мальтой можно сыграть любыми игроками, то мы уже в 2017 уже играли... (Украина проиграла 0:1 контрольный матч - прим)».

«Евро молодежный стартует 21 июня, так что посмотрим после нашей игры 19 числа. Тогда и решим», — сказал Ребров.