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  4. Андрей ПАВЕЛКО: «История покажет, какое место Украина займет в отборе Евро»
Чемпионат Европы
07 июня 2023, 12:56 | Обновлено 07 июня 2023, 12:57
872
2

Андрей ПАВЕЛКО: «История покажет, какое место Украина займет в отборе Евро»

Президент УАФ рассказал о задачах на отбор Евро-2024

07 июня 2023, 12:56 | Обновлено 07 июня 2023, 12:57
872
2
Андрей ПАВЕЛКО: «История покажет, какое место Украина займет в отборе Евро»
УАФ. Сергей Ребров

Президент УАФ Андрей Павелко надеется, что сборная Украины с новым тренером Сергеем Ребровым сможет выйти на Евро-2024, однако понимает, что у команды тяжелая группа с фаворитами Англией и Италией.

«Хочется, чтобы сборная Украины была на всех финальных форумах - Евро-2024, ЧМ-2026. Это главные задачи. Но мы видим нашу группу сейчас в отборе Евро-2024, понимаем, какой вызов. Мы попали в сложную группу. Будет фантастически, если мы сразу попадем. Мы ждем качественную игру команды, а какое будет место - история покажет».

«Самое главное, чтобы болельщики видели игру. Команда сделает все, чтобы выйти на Евро. Но все понимают, что это очень-очень сложная задача», – сказал Павелко.

Украина стартовала в отборе с поражения от Англии.

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Источник Sport.ua
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romario1501
Павелко аут !!!
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+2
DK1961
андрей павелко: история покажет, когда я займу (наконец) полагающееся мне ДАВНО место - на нарах
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+2
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