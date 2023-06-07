Андрей ПАВЕЛКО: «История покажет, какое место Украина займет в отборе Евро»

Президент УАФ Андрей Павелко надеется, что сборная Украины с новым тренером Сергеем Ребровым сможет выйти на Евро-2024, однако понимает, что у команды тяжелая группа с фаворитами Англией и Италией.

«Хочется, чтобы сборная Украины была на всех финальных форумах - Евро-2024, ЧМ-2026. Это главные задачи. Но мы видим нашу группу сейчас в отборе Евро-2024, понимаем, какой вызов. Мы попали в сложную группу. Будет фантастически, если мы сразу попадем. Мы ждем качественную игру команды, а какое будет место - история покажет».

«Самое главное, чтобы болельщики видели игру. Команда сделает все, чтобы выйти на Евро. Но все понимают, что это очень-очень сложная задача», – сказал Павелко.

Украина стартовала в отборе с поражения от Англии.